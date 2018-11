Para la CGT, con el bono "se aleja la posibilidad" de un paro

Tras varias idas y vueltas, la CGT confirmó este jueves que los trabajadores privados y de empresas estatales recibirán un bono de $ 5.000 al tiempo que puso en pausa una posible medida de fuerza.



En el marco de una nueva reunión de la central obrera, Héctor Daer aclaró que con las negociaciones ya encaminadas por un plus para compensar la pérdida de poder adquisitivo "se aleja la posibilidad" de convocar un paro para las próximas semanas, tal como había amenazado la central cegetista.



El cotitular de la CGT anticipó que el bono se cobrará en dos cuotas con los sueldos de noviembre y enero. Asimismo, el referente de Sanidad aclaró que el bono no se tomará a cuenta de futuros acuerdos salariales, mientras también detalló que esa chance, junto a otras modificaciones que se quieran hacer "deberá acordarse entre las empresas y los sindicatos en paritarias".



Ahora, la central obrera aguarda por la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri y sus ministros que confirme el plus salarial. Al respecto, el texto del borrador del decreto que trascendió este jueves señala que "las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrían adecuar la implementación de los dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentran especialmente en crisis o declinación productiva".



A la reunión de la CGT asistieron Daer y el otro secretario general, Carlos Acuña, además de otros integrantes de la conducción como Omar Maturano (La Fraternidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Julio Piumato (Judiciales) y Víctor Santa María (Encargados de edificios).



Sobre los reparos interpuestos por cámaras como la UIA y CAME a la posibilidad de pagar ese beneficio, Daer señaló que "los empresarios quisieron que el bono sea a cuenta de las próximas paritarias" pero rechazo esa posibilidad e insistió en que "tienen que hacer el esfuerzo para poner dinero en la calle y que se mueva la rueda de la economía".



Más temprano, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reconoció que el bono por $ 5.000 que se está negociando en la mesa entre empresarios y gremios sería a cuenta de las paritarias de 2019, pero todo indica que finalmente eso será acordado o no en cada sector en particular.



Por su parte, Daer dijo que $ 5.000 "no es suficiente para recuperar el poder adquisitivo", pero destacó que los trabajadores puedan contar con esa suma de dinero a fin de año y señaló que eso "aleja la posibilidad de una medida de fuerza", que estuvo latente durante las últimas semanas y que hubiera sido el quinto paro general de la CGT en la era Macri.