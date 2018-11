Goles argentinos en la Europa League

Betis empató 1-1 en su estadio contra Milan, este jueves en la 4ª jornada del grupo F de la Europa League, pero continúa como líder de su llave en solitario.



El equipo andaluz suma ahora 8 puntos, por los 7 de Milan, que es segundo. Tercero es Olympiakos, también con 7, tras su victoria 5-1 sobre el modesto Dudelange luxemburgués, que es colista todavía sin puntuar.



Betis tenía opciones de clasificarse matemáticamente para dieciseisavos de final este jueves, pero para ello necesitaba vencer y que Olympiakos no lo hiciera. Ninguna de las dos circunstancias se cumplió.



Dos semanas después de su gran triunfo en San Siro, Betis comenzó bien su nuevo duelo ante Milan, esta vez en el Benito Villamarín.



Giovani Lo Celso adelantó a los españoles a los 12 minutos, golpeando con la zurda de primeras un centro de su compañero hispano-dominicano Junior Firpo.



Milan empató en la segunda mitad, a los 62, con una falta lanzada por el español Suso, que nadie toca, lo que sorprendió al arquero de Betis, Pau López.



A falta de 10 minutos Mateo Musacchio, de Milan, se lesionó y fue sustituido, teniendo que ser sacado del campo en camilla.



También se lesionó en el 89 el turco-alemán Hakan Calhanoglu, en otro lance que pasó factura al Milan.



Pero el drama 'rossonero' no terminó ahí y en el descuento final también se dañó el marfileño Franck Kessié.



Milan, cuarto clasificado de la Serie A, consigue este punto a apenas tres días de su gran duelo del domingo contra la Juventus en San Siro, en la liga italiana.



En la Europa League, Betis, decimocuarto de la Liga española, jugará en la quinta jornada en casa contra Olympiakos, el 29 de noviembre, antes de cerrar su camino en el grupo viajando a Luxemburgo para medirse a Dudelange.



En tanto, Olympique de Marsella -finalista la temporada pasada- quedó eliminado al caer 2-1 frente a Lazio, que se impuso con goles de Marco Parolo y Joaquín Correa. La victoria de Lazio le dio la clasificación y marcó la cuarta derrota consecutiva del elenco francés en todas las competencias.



Por su parte Sevilla, el equipo que más veces ganó el torneo con cinco títulos, derrotó 3-2 al Akhisarspor turco como visitante gracias a un gol de tiro penal del argentino Ever Banega cerca del final.



"Necesitábamos ganar. Por suerte nos podemos llevar los tres puntos, que es lo más importante. Teníamos el partido controlado en la primera mitad y en la segunda tuvimos momentos difíciles", sostuvo Banega.