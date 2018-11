Roger Waters fue distinguido por su labor en la identificación de caídos en Malvinas

El mítico músico Roger Waters, exbajista y compositor de Pink Floyd, fue distinguido con el diploma de "Huésped de Honor" en la Legislatura porteña por su labor como intermediario entre Argentina y Gran Bretaña en el reconocimiento de combatientes caídos en Malvinas y enterrados en el cementerio de Darwin como "soldado argentino solo conocido por Dios".



Cerca de las 17:30 horas, Waters ingresó a un colmado Salón Dorado del Palacio Legislativo de la Ciudad. Totalmente vestido de negro y junto a parte de su staff, el músico de 75 años tomó asiento en la primera fila, engrosando una concurrencia entre la que había legisladores, miembros de las FFAA y familiares de soldados fallecidos.



Visiblemente emocionado, el artista, que tocó el martes pasado en el estadio Único de La Plata y que repetirá show el próximo sábado en el marco de su gira "Us + Them Tour", fue el encargado de cerrar el acto con un discurso en el que agradeció los reconocimientos.



"Estoy muy emocionado, yo jugué un rol pequeñísimo en todo esto. Para mí es una lección de humildad. Me esforcé por juntar a las partes tratando de vencer las resistencias que había del otro lado del Atlántico", afirmó en referencia a las dificultades que tuvo que sortear con la gestión británica.



En este sentido, el bajista sostuvo: "Sé del enorme trabajo que se hizo para reconocer a los 102 muchachos, pero todavía nos faltan 20 y tenemos que seguir adelante hasta identificar a todos".



Además, Waters se refirió a la polémica suscitada durante su anterior visita, en 2012, cuando en una entrevista con la prensa chilena despertó críticas en Argentina e Inglaterra: "Esa fue una nota que fue sacada de contexto. Yo dije que las Malvinas son islas de un conjunto más grande al que llamamos Tierra, que no amerita que derramemos una gota de sangre más".



El pasado 26 de marzo, familiares de combatientes caídos en Malvinas pudieron viajar al cementerio de Darwin para rendir homenajes a los soldados.



Entre los asistentes estuvieron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, quien destacó que "una de las labores más importantes de los DDHH es trabajar por la reparación".



"No eran NN sino que no sabíamos dónde estaban enterrados", especificó el funcionario sobre los argentinos caídos en combate y, ante el reclamo de organizaciones de excombatiantes, dijo: "Seguiremos con los vuelos a las Islas".



En diálogo con ámbito.com, Osvaldo Massad, padre de Marcelo Daniel Massad, soldado clase 62 caído durante el conflicto, comentó: "Nuestros hijos fueron con la bandera de Belgrano y el uniforme de San Martín a combatir, a convertirse en patriotas, porque todo aquel que da la vida por la Patria se convierte en patriota".



"Estoy muy conforme con este proceso, es una prueba del mismo amor que ellos demostraron en el combate. Tenemos que demostrar lo mismo en el continente uniéndonos, con amor, acercándonos. Ojalá podamos lograr la paz en el mundo entero; la guerra no sirve", concluyó.



Por su parte, Luis Fondebrider, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, que también fue distinguido durante la ceremonia, expresó que el papel de Roger Waters fue "fundamental", dadas sus gestiones frente al gobierno británico y ante la expresidente Cristina de Kirchner en el comienzo de las negociaciones.



Del acto también participaron el embajador británico, Mark Kent, quien recibió un reconocimiento para el coronel inglés Geoffrey Cardozo, el excombatiente Julio Aro, la periodista Gabriela Coficci y autoridades de la Cruz Roja Internacional, entre otras.







Los números musicales de la ceremonia estuvieron a cargo de los cantantes Alejandro Lerner, quien interpretó "La isla de la buena memoria", y Raúl Porchetto, que tocó "Reina Madre". Ambos temas fueron compuestos durante el conflicto y hacen referencia a él.



El proyecto para reconocer a Waters fue presentado por el diputado Omar Abboud, junto con sus pares Daniel Del Sol, Christian Bauab, Paula Villalba, Paola Michelotto, Mercedes de las Casas y Guillermo Suárez, todos integrantes del bloque Vamos Juntos.



Para el exPink Floyd la guerra no es un tópico ajeno: tanto su abuelo como su padre murieron en los dos grandes conflictos bélicos del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y tales acontecimientos fueron fundamentales en discos como The Wall o The Final Cut, en este último álbum se aborda abiertamente el conflicto del Atlántico Sur.