Subastaron en un millón de dólares la tesis, premios y la silla de ruedas de Stephen Hawking

Una silla de ruedas motorizada perteneció en vida al científico británico Stephen Hawking fue vendida este jueves por unas u$s 392.000, mientras que su tesis doctoral recaudó casi cuatro veces lo esperado en una subasta para recaudar fondos para caridad.



Hawking, famoso por su trabajo en la exploración de los orígenes del Universo, murió en marzo a los 76 años tras pasar la mayor parte de su vida confinado a una silla de ruedas.



Algunas de sus pertenencias, incluidos ensayos, medallas, premios y una copia de su libro "Breve historia del tiempo" firmada con una huella digital, se vendieron por internet junto con cartas y manuscritos de Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein.



La tesis de Hawking "Propiedades de universos en expansión" de 1965, de 117 páginas, se vendió por u$s 764.070, muy por encima de la estimación tope de u$s 196.000.







Las medallas y los premios recaudaron u$s 387.750, muy por encima del estimado de u$s 19,600, mientras que la silla de ruedas roja se vendió por u$s 392.000.



La casa de subastas Christie's realizó la subasta en línea con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Stephen Hawking y la Motor Neurone Disease Association.



"Stephen Hawking era una gran personalidad en todo el mundo. Tenía esta increíble capacidad para conectarse con la gente", dijo a Reuters Thomas Venning, jefe del departamento de Libros y Manuscritos de la casa de subastas Christie's en Londres, antes del evento.