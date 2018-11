Este es el decreto que confirma el bono de fin de año por $ 5.000 para el sector privado

El Gobierno tiene listo el decreto por el bono de $ 5.000 que deberá entregar el sector privado en al menos dos cuotas antes de fin de año. Ambito.com tuvo acceso al texto que circula en Casa Rosada y que espera la firma inminente del presidente Mauricio Macri.



En el texto que tuvo acceso este medio, confirma que el plus es por $ 5.000 en dos cuotas que serán entregadas en la mitad con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre y el resto con los salarios de enero pagadero en febrero. Sin embargo, explica que las empresas cuyos sectores "se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los plazos y los montos del bono.



Asimismo, el texto explicita que aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan "expresamente" su no absorción.



Además, el decreto dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono.



Por lo pronto, el texto también destaca que aquellos que el bono de $ 5.000 "adquirirá carácter no remunerativo". El DNU confirma que los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal "quedan excluidos" del otorgamiento del bono.