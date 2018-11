Médicos, los últimos en ser consultados por las adolescentes en materia de salud sexual

Un sondeo internacional que incluyó a nuestro país reveló que las madres y no los profesionales de la salud son las principales referentes de las adolescentes a la hora de hablar sobre salud sexual y reproductiva y sólo una de cada 10 relevadas reconoció haber acudido a algún especialista para asesorarse.



La encuesta "Hábitos sexuales y uso de anticonceptivos", exploró el conocimiento de las mujeres jóvenes de entre 18 y 21 años de América Latina, precisamente de Argentina, Brasil, Chile y México, a la par que también indagó a sus parejas y sus madres sobre la sexualidad en general, el uso de métodos anticonceptivos y la preocupación por el embarazo no intencional. Y halló que el profesional de la salud está en el último lugar en materia de consulta, incluso después de la charla con amigos.



Los resultados de esta investigación, realizada por la consultora Medimix International y presentada durante el XX Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ), dan cuenta del conocimiento y las inquietudes en torno al inicio de relaciones sexuales, a la prevención las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no intencionales.



El evento contó con distintas referentes, quienes resaltaron que son los médicos también los que tienen que acostumbrarse a la transición que se vive en materia de diversidad sexual y cambiar la forma en cómo le habla a los jóvenes, a la par que pidieron a los medios que reforzaran el mensaje de que a partir de los 13 años, cada adolescente puede realizar una consulta con un médico sin necesidad de la compañía de un adulto. También hicieron hincapié en la gratuidad de los métodos anticonceptivos.



La doctora Sandra Vázquez, directora ejecutiva de FUSA, opinó que los mismos profesionales "ponen barreras desde el lenguaje al hablar de planificación familiar" y opinó que en su lugar "se les debe hablar sobre el placer". Y remarcó que los jóvenes pueden ser los principales propulsores de mensajes sobre anticoncepción y cuidado "al realizar videos con información fidedigna".



El embarazo no intencional es un problema de salud pública a nivel mundial, y el aborto en condiciones inseguras (causal de mortalidad materna) es una de sus consecuencias. Se estima que cada año 86 millones de mujeres en el mundo tienen embarazos no intencionales por no acceder a servicios de planificación y más del 30% no tiene satisfechas las necesidades contraceptivas. Un elemento esencial en su prevención es el conocimiento, el acceso y uso consistente y eficaz de la anticoncepción. Lo que se recomienda es la doble protección: por un lado el preservativo, el único que previene embarazos no intencionales y las infecciones de transmisión sexual (ITS), además de sumar otro método para asegurarse de evitar gestaciones no planeadas.



Según cifras oficiales, en Argentina, 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años, tienen un hijo o hija cada año, lo cual representa el 15% de los nacimientos anuales. Este número se mantuvo estable en los últimos años. De acuerdo con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), iniciado en 2017, en Argentina, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años y 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años no son intencionales.



Ante este escenario es imprescindible conocer los métodos anticonceptivos disponibles, entre ellos los anticonceptivos de larga duración como el dispositivo intrauterino (DIU) y el implante subdérmico, recomendados como métodos de primera elección para prevenir el embarazo no intencional. Por eso mismo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social los provee de forma gratuita.



Sin embargo, la encuesta difundida en el congreso mostró que el uso del implante subdérmico en la región es muy bajo y que en la Argentina es especialmente reducido el conocimiento que esta población tiene acerca de sus beneficios. Cabe aclarar que también está cubierto por el Estado para chicas de hasta 24 años.







A diferencia de los anticonceptivos orales, cuya efectividad en su uso habitual es sensiblemente menor a cuando son utilizadas en la forma recomendada (92% versus 99%), la efectividad de los de larga duración es siempre mayor al 99%, ya que una vez colocados sus efectos en la prevención del embarazo se mantienen independientemente de su usuaria.



De hecho, la doctora Valeria Mulli, médica pediatra especialista en adolescencia y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) indicó que "un olvido de 12 horas en el que no se toma la píldora puede poner en peligro de embarazo no intencional a quienes no usan preservativo de manera consistente".



Durante la presentación también estuvieron presentes las doctoras Marisa Labovsky, presidenta de la SAGIJ, Sandra Magirena, quien es miembro de esa sociedad, Gabriela Kosoy, presidenta de AMADA (Asociación Médica Argentina de Anticoncepción) y Silvia Bonsergent, ex presidenta de la misma asociación.



Los resultados, uno a uno



• En más de la mitad de las participantes de la Argentina (57%) el inicio de relaciones sexuales ocurrió entre los 15 y los 17 años de edad, siendo la Argentina el país en donde fue mayor el porcentaje de adolescentes que inició sus relaciones sexuales antes de cumplir la mayoría de edad entre las cuatro naciones relevadas.

• El 40% de las jóvenes argentinas dijo haber hablado con sus madres entre los 9 y los 15 años de edad y sólo el 13% reconoció haber hablado con un médico, porcentaje que fue incluso menor que el de charlas con amigos cercanos (16%).



• Los temas considerados relevantes no son los mismos para las adolescentes que para sus madres: mientras que al inicio de las relaciones sexuales de las jóvenes el 81% de las progenitoras quería hablar sobre la prevención del embarazo, el 77,6% de sus hijas consideraba más importante hablar sobre la prevención de ITS.



• Más adelante, ya iniciadas las relaciones sexuales, el foco de interés se invierte: al 54% de las jóvenes le preocupa un embarazo, mientras que las ITS son la preocupación del 36% de las madres.



• el 36% de las encuestadas en Argentina dijo no conocer el implante subdérmico, mientras que el 62% dijo conocerlo pero no usarlo.