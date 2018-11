Súper impresoras, bacterias contra el cáncer e insectos de diseño: 10 ideas que cambiarán nuestras vidas

Enviado especial a Berlín.- Procesos para purificar el agua y al mismo tiempo generar luz, una impresora 3D de alta resolución para revolucionar la producción de micropartes, una plataforma que predice con precisión el cáncer de próstata a partir de un análisis de sangre, una etiqueta para certificar la frescura de los alimentos y una nueva tecnología que permite que cualquier ventana se convierta en un panel solar. Solo algunas de las startups seleccionadas en la Falling Walls Venture, que cada año, al cumplirse la fecha de la caída del muro de Berlín, destaca a las empresas científicas emergentes que se proponen derribar las barreras que presenta el mundo actual para cambiar nuestra vidas.



Cada uno de los líderes o fundadores de 23 empresas pioneras, que fueron nominadas por universidades o instituciones de investigación, presentaron sus innovaciones y plantearon sus modelos de negocios frente al jurado en solo 5 minutos.



Luego de la deliberación, la premiada como "Start up científica del año" fue la suiza T3 Pharmaceuticals, que trabaja en la promoción de nuevas terapias para pacientes con cáncer. Con ese objetivo, diseñó bacterias que funcionan como vehículos para el suministro de proteínas terapéuticas en las células tumorales y que se producen y suministran directamente mediante una aguja de inyección a nanoescala. La tecnología puede adaptarse a diferentes diagnósticos de cáncer y los primeros estudios clínicos en seres humanos comenzarán a principios de 2020.



Pero ámbito.com seleccionó otras nueve firmas emprendedoras que sorprendieron a la audiencia con sus novedades en distintos campos y dejaron con ganas de más:



Scewow



Nacida en Suiza, presentó una silla de ruedas provista con un sistema de orugas de goma extensibles que permiten frenar, cambiar de dirección, subir y bajar escaleras con facilidad. Gracias a un diseño novedoso con tecnología de autoequilibrio, se desplaza con agilidad y los usuarios pueden conducirla utilizando un joystick.



Solar Aqua y Lightm



La candidata latinoamericana, llegada de México, mostró un sistema de purificación de aguas grises (aquellas que se contaminan en procesos domésticos como el lavado de ropa) que al mismo tiempo produce luz. El dispositivo destruye bacterias, virus, algas y otros contaminantes y, al estar conectado a un panel solar proporciona iluminación LED.



Twsenses



Ideado en Estados Unidos, el software verifica si un usuario es auténtico en función de su comportamiento. Gracias a sus sensores, puede observar cómo la persona camina, escribe, y hasta como desliza y utiliza el mouse. El fin es doble: eliminar engorrosos mecanismos de autenticación y desbaratar los intentos de robo de identidad.







UpNano



Esta startup austriaca desarrolló una impresora 3D de alta resolución que aspira a revolucionar la forma en que producimos micropartes. Un paso más allá para fabricar microestructuras con detalles a escala de nanómetros, lo que puede abrir un nuevo campo, por ejemplo, en las telecomunicaciones o la industria médica a bajo costo.



Neuraura



También proveniente de Canadá, su chip monitorea el cerebro utilizando microsensores que interceptan y leen señales de alta resolución durante semanas, lo que abre la puerta a ser usada en el futuro para tratar el Parkinson, la epilepsia y otras enfermedades neurológicas.



Gyrogear



Este guante desarrollado en Reino Unido estabiliza los temblores de las manos que afectan a enfermos de Parkinson o víctimas de un accidente cerebrovascular o esclerosis múltiple. Una alternativa a los tratamientos farmacológicos, está equipado con giroscopios miniatura a batería que contrarrestan los movimientos del usuario.



Is It Fresh



Sensor alemán de bajo costo que funciona como una "etiqueta inteligente" con conexión inalámbrica para medir parámetros de calidad de los alimentos como el PH, el contenido de oxígeno o la salinidad. El gran objetivo es terminar con el desperdicio de alimentos (estiman que cada año se desechan 1.300 millones de toneladas de ellos en condiciones de ser ingeridos).



Iyris



De Arabia Saudita, presentó una tecnología que permite que cualquier ventana se convierta en un panel solar. El secreto es que sus células fotovoltaicas son transparentes, por lo que además de ser eficientes desde el punto de visto energético son agradables estéticamente. No solo impide que la luz del sol genere calor en la vivienda, además la convierte en electricidad.



Beta Bugs



Esta startup escocesa apuesta a la industria del cultivo de insectos para satisfacer la demanda mundial de nuevas fuentes de proteínas, a través de programas de biotecnología de última generación. Su plan inicial contempla la cría de moscas soldado negras, ricas en ácidos grasos omega-3, pero también planea utilizarlos para descomponer residuos industriales y como fuente de biocombustible.



El gran escenario



La recompensa para T3 Pharmaceuticals terminará de concretarse este viernes, cuando la compañía se presentará ante una audiencia de 750 líderes de la industria, empresarios y medios internacionales. Será en el escenario principal de la Conferencia Falling Walls, donde una selección de las mentes más innovadoras en distintos campos de la investigación ofrecerán sus enfoques para derribar los distintos "muros" del mundo actual. El lugar no puede ser mejor: aunque menos visibles que aquel, hace casi tres décadas en esta ciudad quedó demostrado qué poco pueden hacer para evitar su caída cuando se enfrentan a la fuerza imparable de la innovación.