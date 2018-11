Google reacciona ante protestas de sus empleadas: el plan de su CEO contra el acoso sexual

Google anunció la aplicación de un "plan de acción integral" contra el acoso sexual en la empresa, luego de las protestas que se desarrollaron en varios países del mundo contra el gigante de Internet por tolerar el comportamiento de los ejecutivos acusados de conductas sexuales inapropiadas.



En una carta firmada por el CEO de Google, Sundar Pichai, el ejecutivo se dirigió a sus empleados para anunciar las nuevas medidas que la empresa pondrá en marcha y reconoció: "No siempre hemos hecho las cosas bien en el pasado y sinceramente, lo lamentamos".



Pinchai sostuvo en su nota que la empresa duplicará su "compromiso para ser un lugar de trabajo representativo, equitativo y respetuoso".



Según detalló Pichai, el plan consiste -entre otros puntos- en crear "un arbitraje que sea opcional para las denuncias individuales de acoso sexual y agresión sexual" y proporcionar "más información sobre las investigaciones y los resultados del acoso sexual en la empresa".



En realidad, ese arbitraje opcional significa dejar sin efecto el anterior sistema que preveía que los propios empleados se encargaran de evaluar los casos. Por otro lado, el plan prevé endurecer su política contra el consumo de alcohol, algo que hasta ahora era tolerado.



"Estamos revisando nuestros canales de reporte al unirlos en un solo sitio dedicado e incluyendo soporte en vivo", sostuvo el CEO de Google.



El ejecutivo admitió que "durante las últimas semanas, líderes en Google hemos escuchado su retroalimentación y nos hemos conmovido por las historias que han compartido".

Las protestas contra el acoso sexual comenzaron en Tokio y Singapur y se extendieron a Zurich, Berlín, Londres, Dublin y hasta Buenos Aires.



Las empleadas publicaron una lista de cinco demandas, entre las que figuran eliminar la desigualdad de los sueldos en función del género así como una mayor transparencia sobre el acoso sexual.



La idea de la protesta surgió una semana después de que se conociera que Google indemnizó con 90 millones de dólares al creador de Android, Andy Rubin, y ocultó que su salida de la empresa fue a consecuencia de una denuncia por acoso sexual.



A continuación la carta de Sundar Pichai:



Hola todos,



En Google trabajamos duro por crear un lugar de trabajo que apoye a nuestros empleados y que los motive a que hagan su trabajo de la mejor manera. Como CEO, tomo esta responsabilidad de manera muy seria y estoy comprometido en que hagamos los cambios que tenemos que hacer para poder mejorar. Durante las últimas semanas, líderes en Google y yo hemos escuchado su retroalimentación y nos hemos conmovido por las historias que han compartido.



Reconocemos que no siempre hemos hecho las cosas bien en el pasado y sinceramente, lo lamentamos. Es claro que debemos hacer algunos cambios.



De ahora en adelante, entregaremos más transparencia sobre cómo manejamos los problemas y las preocupaciones. Ofreceremos un mejor soporte y cuidado a las personas que nos comuniquen sobre esto. Y duplicaremos nuestro compromiso para ser un lugar de trabajo representativo, equitativo y respetuoso.



Hoy, estamos anunciando un plan de acción integral para avanzar. Lo detallo aquí e invito a todos a que lo lean. Aquí algunos de los cambios clave:



Haremos que el arbitraje sea opcional para las denuncias individuales de acoso sexual y agresión sexual. Google nunca ha requerido confidencialidad en el proceso de arbitraje y dicho arbitraje aún debe seguir siendo el mejor camino por varias razones (por ejemplo, privacidad personal), pero reconocemos que la elección debe ser propia.



Como parte de nuestro Informe de Investigaciones, proporcionaremos más información sobre las investigaciones y los resultados del acoso sexual en la empresa.



Hemos renovado la manera en que manejamos y revisamos sus preocupaciones en tres vías: estamos revisando nuestros canales de reporte al unirlos en un solo sitio dedicado e incluyendo soporte en vivo. Mejoraremos los procesos que utilizamos para manejar las preocupaciones, incluyendo la capacidad para que los Googlers estén acompañados por una persona de soporte. Y ofreceremos cuidado y recursos adicionales para Googlers durante y después del proceso. Esto incluye asesoría extendida y soporte de carrera.



Actualizaremos y extenderemos nuestro entrenamiento mandatorio de Acoso sexual. De ahora en adelante si no realizas el entrenamiento, recibirás una calificación menos en Perf (nota del editor: Perf es nuestro sistema de revisión de desempeño).



Volveremos a comprometernos con nuestros OKRs de la compañía sobre diversidad, equidad e inclusión en 2019, enfocado en mejorar la representación, a través de la contratación, progresión y retención, y creando una cultura más inclusiva para todos. Nuestro Líder de Diversidad continuará entregándome actualizaciones mensuales, tanto a mi, como a mi equipo de liderazgo.

Espero que se tomen el tiempo de leer todo el rango de acciones que estamos anunciando hoy.



Gracias por la retroalimentación que nos han compartido. Esta es un área en la que necesitamos seguir progresando y estamos comprometidos con esto. Constantemente escuchamos de parte de Googlers que lo mejor de trabajar aquí son los otros Googlers. Aún en tiempos difíciles, estamos animados por el compromiso de nuestros colegas por crear un mejor lugar de trabajo. Esto es algo que ha sido muy fuerte durante las últimas semanas.