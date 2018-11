Trabajar menos horas, ¿la clave para ser más productivos?

Llenar nuestros días con más y más tareas al punto de "no parar" no es un buen amigo de la productividad, sino que es su peor adversario. Así lo postularon investigadores, quienes sostuvieron que el trabajo realizado al final de una jornada de 14 horas es siempre de mala calidad.



A su vez, el equipo mostró que los días laborales demasiado largos pueden afectar nuestra creatividad, razonamiento y hasta dejarnos "sin un propósito en la vida".



"El cerebro es como un músculo. Ejercítelo constantemente sin descanso y los resultados serán magros. En cambio, si le damos espacio y establecemos las condiciones adecuadas, es poco lo que no podamos hacer", escribió Josh Davis en su libro Dos horas asombrosas.



Pero las personas tienden a ver el cerebro no como un músculos sino más bien una computadora que no para. Esta idea es criticada por el investigador Andrew Smart señala que "la idea de que se puede alargar el tiempo de concentración y productividad de manera indefinida es autodestructivo".



De acuerdo con otra investigación, citada por el sitio BBC Mundo, trabajar muchas horas seguidas durante varios años incrementa en un 40% el riesgo de adquirir enfermedades coronarias, casi lo mismo que fumar.



Históricamente, se sabe que trabajamos ocho horas porque las compañías cayeron en la cuenta de que, cuando reducían la jornada laboral, se daba un efecto inesperado: aumentaba su productividad. La automotriz Ford fue la primera compañía en establecer este modelo.



Entonces, si ocho horas de trabajo eran mejor que 10, ¿reducir la jornada actual no lo haría aún mejor? Por ahora, la mayoría de las investigaciones señalan que 25 horas a la semana (cinco horas por día) sería el horario ideal.



De acuerdo con el investigador sueco Anders Ericcson, de la Universidad de Estocolmo, muchos de los músicos, escritores y atletas de alto rendimiento no gastan más de cinco horas seguidas diarias en perfeccionar su arte o su técnica.