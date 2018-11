Superclásico: ¿qué deben evitar los fanáticos estresados para cuidar su corazón?

Los fanáticos de Boca Juniors y River Plate con antecedentes cardíacos, propensos a vivir los partidos con mucho estrés, deben "evitar el cigarrillo, las comilonas y el alcohol" durante los días de las finales de la Copa Libertadores, aconsejó el cardiólogo Roberto Peidró, director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro.



Incluso para aquellos con algún episodio reciente es recomendable "hacer una consulta previa con el médico" y, de ser necesario, "no ver los partidos y abstraerse con un paseo que reduzca la tensión".



"Un dolor en el pecho, la falta de aire o sentir una transpiración fría" durante los superclásico son síntomas que requieren "un inmediato traslado a un centro asistencial", advirtió el titular de Cardiología de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) en declaraciones a la agencia Télam.



Peidró confirmó que una situación de estrés como las finales de la Libertadores entre los clubes más populares del fútbol argentino "puede ser desencadenante de un síndrome coronario agudo en personas predispuestas" para tal patología.



"Personas con enfermedades en arterias coronarias, las llamadas ateromas (placas), pueden sufrir un accidente ante una situación de estrés, entonces, esas arterias se rompen y sufrir un trombo, un coágulo que produzca una obstrucción", explicó.



"También puede haber situaciones de arritmia", alertó el médico antes de relacionar estadísticamente el riesgo entre las enfermedades cardíacas y un espectáculo futbolístico de mucha tensión como el superclásico.



"Existen estudios que se realizaron para algunos mundiales que lo demuestran. Por ejemplo, la revista British Medical Journal, durante el Mundial Francia '98, estimó que en Inglaterra aumentaron las internaciones por infartos en un 25% después que Argentina eliminara por penales al seleccionado local. Eso se convirtió prácticamente en un problema de salud pública", comentó.



Peidró indicó que "si el partido representa un estrés, lo que implica un factor de riesgo, no hay que sumarle otros factores, es decir que si alguien fuma no debería hacerlo durante las tres horas previas y posteriores al partido porque eso aumenta el riesgo de muerte súbita".



La alimentación también es un punto a tener en cuenta, según el cardiólogo. "Mucha gente tiene la costumbre de la picadita y el alcohol durante el partido pero eso también puede incrementar la probabilidad de un episodio cardíaco. Una gran comilona demanda mucha sangre para el estómago y menos sangre para el corazón", advirtió.



"Lo ideal es comer liviano antes, durante y después del partido y evitar la ingesta de grandes cantidades de alcohol", aconsejó, como también "tener la presión controlada para saber si es necesario aumentar la medicación y estar en condiciones de soportar el estrés del partido".