Scaloni sorprendió con dos convocatorias inesperadas para los amistosos de la Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, oficializará en las próximas horas dos convocatorias sorpresivas para los amistosos de la semana que viene frente a México, en Córdoba y Mendoza, con las citaciones del mediocampista de Vélez Gastón Giménez y del arquero santafesino Paulo Dino Gazzaniga, tercero del Tottenham de Inglaterra.



Así se lo fuentes de la AFA, que enviará la comunicación oficial en las próximas horas, con la aclaración de que estas convocatorias no están relacionadas con bajas por lesión ocurridas recientemente.



El formoseño Giménez, de 27 años, es uno de los puntales de la verticalidad que tiene el Vélez de Gabriel Heinze, identificado con un estilo de juego similar al que busca Scaloni para esta reforma de la Selección argentina.



El santafesino Gazzaniga, en tanto, tiene 26 años y es hijo de Daniel Omar, formado en las inferiores de River y tercer arquero del plantel del "Millonario" que se consagró en el Campeonato de Primera 1985/86.



Gazzaniga tomó notoriedad esta semana porque experimentó su debut absoluto en la Champions League en el triunfo del Tottenham sobre PSV de Holanda (2-1), por la cuarta fecha del Grupo B.



En el club inglés es dirigido por Mauricio Pochettino, que paradójicamente nació en la localidad santafesina de Murphy -a 156 kilómetros de Rosario-, de donde es Gazzaniga, tercera generación de arqueros en su familia.



La historia del arquero es muy particular, porque en Argentina sólo atajó en las inferiores del Club Unión y Cultura de su ciudad natal.



A los 15 años se fue a España y allí inició un periplo que lo derivó, tras un paso por la cuarta categoría del fútbol inglés, en el Southampton de la Premier League, donde conoció a Pochettino, que luego lo llevó como refuerzo al Tottenham.



Estas convocatorias, según se indicó, no refieren a ninguna lesión de última hora, ya que el lunes pasado se habían confirmado la rotura de ligamentos de la rodilla de Rodrigo Battaglia y las dolencias de los jugadores de Racing Renzo Saravia y Matías Zaracho, aunque ambos estarán presentes en el predio de Ezeiza junto al plantel y viajarán a la gira.



Es cierto que de ellos dos, el lateral derecho tuvo menos gravedad por su traumatismo acromioclavicular en el hombro izquierdo, pero el mediocampista Zaracho sí está más complicado a partir de un esguince en la rodilla derecha que sufrió por un pelotazo ante Newell´s.



Zaracho, según trascendió el lunes pasado, tendría para 20 días de recuperación, pero igualmente fue aceptado por el cuerpo técnico de la Selección argentina para estar concentrado, en su primera convocatoria para el combinado mayor.



Estos son los citados en primer término por Scaloni:



Arqueros: Agustín Marchesín (América), Sergio Romero (Manchester United), Gerónimo Rulli (Real Sociedad).



Defensores: Ramiro Funes Mori (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Renzo Saravia (Racing), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Otamendi (Manchester City), Gabriel Mercado (Sevilla), Emanuel Mammana (Zenit), Juan Foyth (Tottenham).



Mediocampistas: Marcos Acuña (Sporting), Maximiliano Meza (Independiente), Franco Vázquez (Sevilla), Giovanni Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Zenit), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Matías Zaracho (Racing), Roberto Pereyra (Watford), Erik Lamela (Tottenham), Eduardo Salvio (Benfica), Rodrigo De Paul (Udinese), Franco Cervi (Benfica).



Delanteros: Ángel Correa (Atlético Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter) y Giovanni Simeone (Fiorentina).