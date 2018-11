Cómo comprar dólares más baratos con un rendimiento mínimo de casi el 5%

El Ministerio de Hacienda anticipó que entre el martes y miércoles próximos se realizará una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares estadounidenses. La suscripción a este título permitirá a los inversores comprar dólares más baratos con un rendimiento mínimo de casi 5%.



El acceso a este activo financiero estará habilitado para compras desde los mil dólares y su vencimiento será el 10 de mayo de 2019 (175 días de plazo), es decir dentro de casi seis meses. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes 13 de noviembre y finalizará a las 15 del miércoles 14.



Por lo pronto, la cartera de Hacienda detalló que la licitación se realizará mediante "indicación de precio", en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. El precio del dólar estará fijado por la cotización mayorista de la divisa norteamericana, más barato que el dólar minorista que se compra por ventanilla o home banking.



La operación se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución del ex Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017. Las Letes en dólares tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo.



A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada u$S 1.000 de valor nominal original con dos decimales, mientras que en el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.



El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de u$s 977,73 por cada VNO USD 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,75%, puntualizó el Ministerio de Hacienda. La oficina que conduce Nicolás Dujovne aclaró que la suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares; el tipo de cambio para realizarla será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del martes 13.



Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).