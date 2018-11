Tras sellar ampliación del "swap" con China, Sandleris viaja ahora al corazón de la banca de Europa

La gira de Guido Sandleris por China cerró de la mejor manera con la confirmación que el "swap" de monedas con el gigante asiático está a sólo un paso de concretarse. Sin embargo, el titular del Banco Central y su equipo ya tienen listo un nuevo itinerario que los depositará en el corazón de la banca europea.



Por lo pronto la máxima autoridad monetaria argentina y su equipo viajarán hacia la ciudad de Basilea para participar del encuentro bimensual del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) que reúne a los más destacados jefes de los bancos centrales del mundo.



En el cónclave que se desarrollará entre el domingo y el lunes Sandleris tiene pautadas sendas reuniones con Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, Ilan Goldfanj, presidente del Banco Central de Brasil y con el mexicano Agustín Carstens, General Manager del BIS.



Conocido como el "banco de los bancos centrales", el BSI es una institución que fomenta la cooperación financiera y monetaria internacional al tiempo que sirve de banco para los bancos centrales del mundo. En tiempos en que la Argentina debe prestar atención a su balanza monetaria el encuentro le viene como anillo al dedo a Sandleris para mostrar el agresivo plan de equilibrio que implementó desde su llegada al BCRA.



El presidente del Banco Central y el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli, concluyeron esta semana una ambiciosa gira de negocios por China en donde obtuvieron la promesa de ampliar en u$s 8.600 millones los aportes que hace ese país a la entidad monetaria al tiempo que en sus valijas también se traerán renovadas intenciones de inversiones china en la obra pública local.



Sandleris y Bausilli integraron junto al asesor presidencial y presidente del BICE, Francisco Cabrera, y otros funcionarios del Gobierno, una delegación que estuvo desde el miércoles hizo gestiones en Pekín, con vistas a ratificar a fin de mes acuerdos comerciales y de inversión.



Antes de emprender el regreso, Sandleris anunció que "el acuerdo está prácticamente cerrado, faltan detalles formales para terminar el proceso", por el cual China otorgará a Argentina un "swap" por unos 60.000 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s 8.700 millones.



Estos fondos se destinarán a las reservas del Banco Central, al igual que otros u$s 11.000 millones que ya le había transferido China a comienzos del 2016. Un "swap" - o intercambio, en español- es un préstamo sin costo a menos que quien las recibe las utilice las divisas, generalmente con el pago de un escaso interés. En el caso de Argentina, los yuanes le servirían para pagar algunas de las múltiples inversiones que China viene realizando en el país.