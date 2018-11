Desbaratan un zoológico privado en Olavarría con más de 90 animales

Integrantes del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA) desmantelaron un zoológico privado ilegal en la localidad bonaerense de Olavarría, con más de 90 animales entre los que rescataron un tigre, guacamayos y otras animales que no contaban con la documentación correspondiente.



El operativo tuvo además el apoyo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que colaboró en el secuestro de animales exóticos y autóctonos que se encontraban en una quinta.







Los animales que se hallaron fueron un tigre, ocho guacamayos rojos, seis guacamayos amarillos, tres tucanes, tres faisanes, un loro amazonas, dos guacamayos azules, 19 flamencos, dos emúes, aproximadamente 40 cérvidos de las especies dama, axis y antílope, cuatro cisnes de cuello negro y tres cisnes coscoroba, según indicó un comunicado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.







Los ejemplares se encontraban en jaulas y varios de ellos están amparados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un acuerdo internacional que tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.



Al respeto, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Juan Trebino, señaló que "el mascotismo es una acción ilegal que retira a los animales de su hábitat y pone a su especie en peligro de extinción".







Trebino explicó que "los dueños, al momento, no contaban con la documentación que acreditara el origen de los animales por lo que estarían en infracción ante la Ley N.º 22421 de Conservación de la Fauna que sanciona almacenar, transportar, comprar, vender e industrializar productos provenientes de la caza".



El operativo fue encabezado por María Paula Serrano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Ministerio Público Fiscal del departamento Judicial de Azul descentralizada Olavarría, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y la Subdelegación de Mar del Plata.