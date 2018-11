Comercio a cielo abierto: estacionamientos, veredas y seguridad frenan su impulso

Por Damián Di Pace (*).-



El comercio minorista está atravesando el momento más disruptivo de su historia. Mientras de acuerdo a la CAME las ventas minoristas tuvieron una caída del 9,4 % en el mes de octubre y del 4,8% en acumulado del año; en comercios de calles y avenidas y los shoppings bajaron sus ventas 2,6% de acuerdo a la última medición de INDEC. Sin embargo el comercio electrónico crece según la CACE al 59% en el primer semestre de 2018.



Mientras los malls están en su última etapa del ciclo de vida las grandes ciudades del mundo apuestan a los Centros Comerciales a Cielo Abierto que alberga a los comercios de calles y avenidas.



Recientemente se presentó un Informe sobre Situación de los "Centros Comerciales a Cielo Abierto" de la Ciudad de Buenos Aires elaborado por la Comisión de Comercio de CESBA (Comercio Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires) que preside FECOBA (Federación Comercio Ciudad de Buenos Aires). Según la opinión de los encuestados, la principal ventaja identificada en los ejes comerciales de la Ciudad es la cercanía (28,6%), seguida por la percepción de que los productos son más baratos que en otros lugares (15,5%). Sin embargo, un importante porcentaje de encuestados considera que los mismos no cuentan con ninguna ventaja destacable (19,3%) y se observa un gran sector que no puede aproximar ninguna respuesta (15,6%).







Por su parte la principal dificultad percibida en estos espacios comerciales es la del estacionamiento (24,4%) , seguida por el problema del mal estado de las veredas (18,5%). Al igual que en los casos anteriores, existe un porcentaje considerable de encuestados que plantean que no existen dificultades (15,2%) o que no sabe referirse a ningún problema en particular (11,2%).







En cuanto a las desventajas de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, en particular el caso del estacionamiento, Daniel Iglesias de ACOMA (Asociación de Comerciantes de la Avenida Avellaneda) del barrio de Flores asegura que "teniendo en cuenta que la Av. Avellaneda es el polo textil más importante de Argentina y de países limítrofes albergando 5500 locales comerciales y 30,000 puestos formales de trabajo, nos encontramos con un serio problema de aparcamientos, pues mensualmente recibimos más de 900 micros de todos los territorios mencionados".



Además agrega que "en cuanto a la seguridad, no se puede desconocer la vuelta de la invasión al espacio público por parte de comunidades extranjeras, falsificación de marca el cual es un delito federal, que conlleva a tener una inseguridad aprovechada por punguistas y mecheras".



Para Mabel Cipollini, Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Av Callao, "el transporte cotidiano representa una movilización diaria imposible de controlar a lo que se suma los habituales cortes de calle por manifestaciones diversas". A su vez, propone: "Callao tiene 5 carriles uno de ellos tiene a lo largo de su recorrido ocupación con los contenedores de basura. Proponemos que ese carril sea destinado a estacionamiento en sectores puntuales permitiendo que esto conviva con los cestos mencionados y las paradas de ómnibus vigentes".



Bajo la construcción de un Índice de Calidad Percibida (ICP) en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la Ciudad de Buenos Aires el valor promedio que los entrevistados otorgaron a los Ejes Comerciales fue 5,3 puntos, una evaluación media.



Las mejores puntuaciones las otorgaron quienes viven en la Comuna 14 (6,1 puntos) y la Comuna 11 (6 puntos). En relación a los estudios alcanzados, la mejor puntuación la otorgaron los universitarios (5,8 puntos). Si se analiza por género, las mujeres tienen una evaluación levemente superior a los hombres (5,4 y 5,2 puntos, respectivamente). El índice se representa en un continuo entre 0 y 10, en donde 0 significa "nula calidad percibida" y 10 "plena calidad percibida". El ICP tiene como finalidad establecer una línea de base para comparaciones en futuras mediciones.







(*)Analista Económico