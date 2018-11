Pignanelli: "El bono de $ 5.000 no alcanza, para las fiestas se habla de un pan dulce a $ 500"

El secretario general de SMATA y uno de los principales aliados de los Moyano, Ricardo Pignanelli, aseguró que el bono de $ 5.000 es insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y abogó por la unidad del sindicalismo y el peronismo de cara a las elecciones de 2019.



"No salió la reglamentación todavía. La CGT arregló que salga por decreto. No está explícito si va a para todos, si se discute como una paritaria", sostuvo en diálogo con FM La Patriada. "Es difícil en este momento articular algo que sea un pago masivo. No sabemos si es para los maestros, los estatales, los jubilados, la actividad privada. Después hay un problema: dicen que los gremios tienen que discutir la implementación, pero sabemos que en cada caso son distintos", indicó el sindicalista.



"Hay pequeñas empresas que la están pasando muy mal. Distinto sería que fuera un pago que absorbe el Estado para todo el mundo y que luego la actividad privada la pueda descargar", agregó.



Para Pignanelli, los $ 5.000 son insuficientes. "Para los gremios que no pudieron llegar a 38% o 40% (de aumento salarial) no les va a alcanzar. Es un paliativo. Si todo el mundo está hablando que hasta septiembre la inflación fue de entre 39% y 40% y en agosto le está faltando un 5%, es un paliativo. Algunos pactaron 20%, 25% o 28%, pero algunos 15%. Son realidad que hay que ver".



El gremialista aventuró más dificultades para fin de año. "Para las fiestas se habla de un pan dulce más barato a $ 200 y uno de precios mediano a $ 500. El conflicto social lo pueden frenar, pero la necesidad no. Los gremios a nivel general pueden haber sacado un 25% que no cubre la inflación. Hay muchos sectores el conurbano que lo sienten, hay un 40% de gente que no está en el sistema laboral, ni declarados, ¿esos cómo lo cobran?", se preguntó.



El titular del sindicato de trabajadores de garaje y estaciones de servicio, Carlos Acuña, aseguró que el bono es "obligatorio para todos, los que dicen que no van a pagar hacen conjeturas sin tener el DNU".



En ese marco, replicó a los dueños de las estaciones que adelantaron que por la abrupta caída de las ventas de combustibles y por haber acordado un 40% de aumento salarial "no están en condiciones" de pagar el plus de fin de año. "Si hay alguien que puede pagar ese bono son los de Estaciones de Servicio, con el aumento de la nafta", respondió uno de los dos líderes de la CGT.



Acuña también recordó que el acuerdo con los empresarios y el Gobierno también será para frenar los despidos. En esa línea, reveló que desde la UIA y las cámaras asumieron el compromiso de pagarlo. "Esta vez acordamos con Funes de Rioja no salga a hablar en contra del bono. El acordó con el gobierno que iba a pagar el bono. Y ahora sale a hacer un circo diciendo que no está de acuerdo, que no puede pagar. Funes de Rioja sale a tirar piedras cuando acordó con el bono y nos dijo que no iba a salir a hablar en contra".



El líder de los mecánicos además puso en duda si lo beneficiarios de los planes sociales y laborales también lo recibirán y advirtió por la crisis en las pymes. "Tampoco hay sustento con la plata del Estado. Lo que está pasando es crítico y con el enfriamiento de la economía se está dejando en el camino a muchas pymes y economías regionales, que son el 75% de los laburantes", subrayó.



Por otra parte, abogó la unificación de las posturas de la CGT y evitó cuestionar el levantamiento del quinto paro general previsto para este mes. "Es imperiosa la unidad y cuando la unidad es imperiosa hay que ser muy prudente de lo que se pueda decir, porque somos todos compañeros. Si entre compañeros decimos a los cuatro vientos o que pensamos sin analizar las circunstancias, no se brega para la unidad. Un pensamiento profundo hacia afuera puede dar adhesiones, pero hay que ser prudente", dijo, y también se refirió al regreso de Hugo Moyano al PJ y de las reuniones en el peronismo. "Tenemos que hacer la unidad aunque duela", afirmó.



"Si miramos para los costados o para arriba, la antipolítica no funciona, termina perjudicando al pueblo. No se beneficia un sector u otro. Al final del cuento, para que haya gente que tenga tiene que haber gente laburando, y eso se construye con espacios que en democracia confronte los modelos. La construcción pasa por la unidad", analizó.



Al ser consultado puntualmente por el regreso de Sergio Massa al PJ, en plena gestación de un gran frente nacional electoral de cara a 2019, Pignanelli dijo que es posible. "Si, creo que es posible. Hay que ser amplio, tenemos que discutir adentro y hacer prevalecer las necesidades del pueblo argentino. Las necesidades no las vamos a cubrir haciendo batallas campales, sino siendo inteligentes y entendiendo qué camino y qué modelo queremos para la Argentina".



Este viernes Massa dejó importantes definiciones políticas durante una entrevista con el canal A24. El líder del Frente Renovador avaló el armado de un gran acuerdo político con dirigentes opositores, incluida Cristina de Kirchner, remarcó su ruptura con Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos y presentó su renunciamiento a las posibles candidaturas.