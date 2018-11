Conmebol: "Por ahora todo está listo para que el Boca River se juegue"

El director de competiciones de la Conmebol, Fred Nantes, aseguró hoy que el partido de ida de la final de la Copa Libertadores a las 17 en La Bombonera entre Boca y River está "confirmado".



"El partido está confirmado. Cualquier decisión diferente se comunicaría, pero por ahora todo está listo para que se juegue", declaró Nantes en diálogo con TyC Sports.



El dirigente comentó, desde el campo de juego, que "llovió muy fuerte en dos horas y media pero el césped respondió bien con el drenaje. Confiamos en que no llueva demasiado y se juegue el partido sin ningún inconveniente".



El director de competencias de la Confederación Sudamericana de fútbol explicó que "hay un punto con agua pero yo creo que va a estar bien para la hora del partido, no hay barro. Se está haciendo un tratamiento para que drene más rápido esa zona, aunque las áreas están sin ningún problema".



Por su parte, el intendente de La Bombonera, Fernando Jáuregui, advirtió que el campo de juego de la cancha de Boca "está respondiendo bien".



"Tuvimos un primer chaparrón muy fuerte a las 7 y a la hora el campo drenó muy bien; luego un segundo chaparrón a las 9 y volvió a suceder lo mismo. Boca ya comunicará la decisión por los canales formales, pero creo que no habrá inconveniente", declaró Juáregui.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un sábado con chaparrones y tormentas por la mañana y por la tarde, con mejoramientos temporarios y una máxima de 26 grados. Para las 17, el horario del partido inicialmente el SMN no prevé mucha caída de agua. "Las tormentas fuertes continuarán hasta pasado el mediodía y luego se espera un mejoramiento temporario aunque a la hora del partido podría haber algunas lluvias o chaparrones aislados", afirmó el meteorólogo del SMN Juan Berengua.



Berengua advirtió que en algunos puntos de la Ciudad "ya hay acumulados hasta 50 milímetros de agua".



Para las 17 se espera que frenen las lluvias. La duda es si el campo de juego resistirá las fuertes pricipitaciones que comenzaron por la madrugada.



Las puertas del estadio se abrieron a las 13 y se recomienda a los hinchas xeneizes que lleven cobertores, pilotos y otros elementos para cubrirse de las lluvias. Pasadas las 11, el equipo de Núñez con Marcelo Gallardo a la cabeza dejó la concentración de Los Cardales para instalarse en el Monumental, donde los fanáticos de River prepararon un banderazo para despedir a los jugadores. Gallardo verá el partido con Enzo Francescoli en sus oficinas de del Monumental.



Una comitiva de la Confederación recorrió esta mañana el campo de juego de La Bombonera que presentaba sectores con mucha agua acumulada, producto de la intensa lluvia que cayó alternadamente en la ciudad de Buenos Aires desde las primeras horas. El sector más inundado del campo era la franja más cercana a la zona de las plateas lindantes con la vía, no así la parte próxima a los palcos y las áreas, que mostraban un buen drenaje. Sin embargo, el secretario general del club, Cristian Gribaudo, aseguró que el sistema de drenaje funciona "muy bien" y que el escenario está en condiciones para jugar la primera final.