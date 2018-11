El oficialismo aseguró que tiene los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2019

Cambiemos buscará convertir en ley el miércoles próximo en el Senado el proyecto de presupuesto 2019 con aprobación de Diputados, en una sesión especial para la que se prevé un fuerte operativo de seguridad, tanto para ingresar al Congreso como en las adyacencias, con el fin de evitar incidentes como los ocurridos durante el debate de la Cámara baja.



La bancada del oficialismo, que dirige el radical Luis Naidenoff, confía en sumar los votos necesarios de una parte del bloque peronista, que conduce Miguel Ángel Pichetto, y de partidos provinciales para dar aval a la ley de gastos de la administración de Mauricio Macri, en su último año de mandato.



El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Esteban Bullrich, estimó que tendrán los votos necesarios y consideró que en el Senado "hay una mayoría que está de acuerdo con el camino de ordenar las cuentas públicas" que propone el Gobierno nacional.



"Creemos que el miércoles vamos a tener los votos. Hay una mayoría de senadores que están de acuerdo en este camino que estamos emprendiendo de ordenar las cuentas públicas provinciales y nacionales", señaló Bullrich en diálogo con radio Nacional.



Bullrich observó que "en los últimos 100 años, la Argentina tuvo 90 años de déficit", y que en la actualidad hay "un cambio profundo" en la forma en la cual se deben llevar las cuentas públicas.



"Este presupuesto genera un incremento en algunos impuestos y una reducción al gasto público en alguna de las variables más importantes. Es un proyecto que entiende el momento que estamos viviendo y no podemos dejar de acompañar a muchos argentinos que necesitan de la ayuda estatal", sostuvo el legislador.



En relación al reclamo de mayor coparticipación para la provincia de Buenos Aires impulsado por la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal, Bullrich aseguró que "trabaja muy de cerca" con el Ejecutivo bonaerense para acompañar una negociación en busca de más fondos federales para el distrito.



La titular del Senado, Gabriela Michetti, convocó a sesión para el miércoles, a las 14, para discutir el Presupuesto, pero también un conjunto de leyes económicas, como la modificación del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales. Ese día, las autoridades de la Cámara organizaron un operativo para el que serán necesarias acreditaciones especiales para quienes deseen presenciar la discusión en el Senado.



También, en las inmediaciones del Congreso, habrá vallados especiales que limitarán la circulación en las calles aledañas, con el fin de impedir que manifestantes se acerquen al Palacio Legislativo, como parte de las protestas de organizaciones sociales que rechazan el Presupuesto.



Con las firmas de los senadores de Cambiemos y de dos legisladores del peronismo salteño, el proyecto de Presupuesto obtuvo dictamen el martes pasado en la comisión de Bullrich.



• El Presupuesto en números



La propuesta, que es rechazada por el kirchnerismo y por un sector del bloque justicialista, contempla una inflación interanual promedio del 23 por ciento, una caída de la economía del 0,5 por ciento y destina más del 70 por ciento de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.



Además de la llamada ley de leyes, se incluyó en el decreto parlamentario contempla el tratamiento de un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros, la Adenda al Consenso Fiscal firmado por 18 gobernadores y la actualización de los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre el índice de precios al consumidor. Además, se analizarán los cambios al proyecto, llegado en revisión desde Diputados, que modifica el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales.



La iniciativa aprobada en la Cámara baja, junto con el Presupuesto, eleva el monto no imponible de los 1.050.000 de pesos actuales a los dos millones de pesos, a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes y establece, a su vez, un esquema de progresividad del tributo.



Tras recibir dictamen, el jefe de senadores del peronismo, Pichetto, manifestó que "si bien este es un presupuesto de Emergencia, es importante tenerlo porque si el Ejecutivo tuviera que reconducir el del año 2018 le daría una fuerte autonomía y discrecionalidad al Gobierno".



Por el contrario, el formoseño José Mayans, integrante de la bancada de Pichetto, se expresó en contra del presupuesto 2019 al argumentar que "lo que están haciendo es blanquear el endeudamiento".