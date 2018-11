Espinoza y Magario convocan a dirigentes no peronistas para construir un "nuevo espacio"

El diputado nacional Fernando Espinoza (PJ) y la intendenta del partido bonaerense de La Matanza, Verónica Magario, destacaron durante un acto en Mar del Plata la necesidad de construir "un nuevo espacio" opositor que no incluya sólo al peronismo, para volver a gobernar la provincia de Buenos Aires y el país a partir del próximo año.



La primera actividad de Espinoza y Magario comenzó con un evento bautizado "Tu banca, mi compromiso", donde escucharon escuchando las propuestas y necesidades de los vecinos marplatenses para llevarlas al Congreso de la Nación. Ese encuentro se realizó en el hotel 13 de Julio.



Luego, los dirigentes encabezaron un acto en el club barrial. Espinoza aseguró que "es necesaria la construcción de un nuevo espacio, no sólo con el peronismo", sino con "todos los sectores de la sociedad que quieran un cambio a Mauricio Macri".



"Estamos acá para hablar de la Argentina que queremos y soñamos todos los sectores del campo nacional y popular. Elegimos Mar del Plata para empezar este camino de construir este espacio de todos, y poder gobernar la provincia y la Argentina a partir de 2019", aseguró el diputado durante un encuentro con la militancia organizado en el Club San José, en una zona residencial de la ciudad.



"Tenemos que construir puentes que nos unan a pesar de las diferencias. No importa la ideología política: tenemos que trabajar juntos para cambiar la Argentina y la provincia. Hay que frenar a este gobierno de derecha, que hace tres años gobierna beneficiando a los más ricos", dijo.



Magario, por su parte, también hizo énfasis en la necesidad de "impulsar un nuevo camino hacia el triunfo", y dijo que "ése es un espacio que está naciendo en este momento".



"Que no haya excluidos, que se gobierne con los médicos, con los docentes, con los comerciantes, con los empresarios, con los portuarios, con los productores agropecuarios", aseguró en un gimnasio al que asistieron más de mil personas.



Espinoza cuestionó la gestión de María Eugenia Vidal en territorio bonaerense, y también el proyecto de presupuesto recientemente enviado a la Legislatura provincial por la gobernadora.



"El presupuesto provincial es exactamente a la medida del nacional: se ajusta en educación, se encarecen las tarifas, se achica en salud, se agranda en deuda y gran parte del dinero va a servir para pagar intereses de deuda adquiridos estos últimos dos años", señaló.