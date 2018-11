¿Cómo respondieron a la fuerte lluvia otros estadios argentinos?

La Bombonera no aguantó y la superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca se suspendió por las fuertes lluvias que inundaron el campo de juego. Tras muchas idas y vueltas de la Conmebol y ambos clubes, se decidió por no disputarse la priel partido de ida.



En principio pensaron en atrasarlo en dos horas y que comience a las 19, pero la lluvia no paró y el pronóstico no era alentador para la hora del partido, por lo que Conmebol decidió no jugar el duelo.



Sin embargo, partidos de la B Nacional como Chacarita e Instituto (igualaron 2 a 2) pudieron desarrollarse con normalidad y otros estadios de Primera, y hasta uno de la B Metropolitana, se jactaron de su césped para demostrar que la lluvia no influyó y podría haberse disputado un partido de fútbol.



Tal fueron los casos de Vélez, Independiente y hasta Sacachispas, que mediante su cuenta de Twitter le ofreció a la Conmebol la cancha para que se juegue la Superfinal.