"Cachorro" Godoy consideró "absolutamente insuficiente" el bono de la CGT

El secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, se quejó este sábado de que el eventual cobro de un bono de fin de año "es absolutamente insuficiente", al argumentar que "la inflación va a ser cercana al 50%".



"El bono es absolutamente insuficiente, porque la inflación va a ser cercana al 50%. Y todavía no sabemos si el bono se va a aplicar a los estatales", sostuvo el sindicalista.



En diálogo con Radio Continental, el dirigente opositor también cuestionó al Gobierno por no haber incluido a ATE ni a la CTA en la negociación: "No hemos sido consultados ni nada por el estilo. Hay una actitud de elegir a un grupo de dirigentes que supuestamente represente a todos los trabajadores y con esto inhabilita a la gran mayoría".



El también secretario adjunto de la CTA Autónoma arremetió contra su par de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez.



"Lamentablemente, el Gobierno busca tener relación con sindicatos amigos que le convaliden la política de despidos y ajuste. Por eso tiene una relación privilegiada con ese gremio y su dirigencia. El acuerdo que hace un grupo de dirigentes de la CGT incluye a Andrés Rodríguez y UPCN en una demostración más de su colaboracionismo y complicidad con las políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri", lanzó.



En ese sentido, "Cachorro" Godoy se refirió a la situación económica de los trabajadores estatales: "Hemos reclamado al Gobierno a que reabra las paritarias. Estamos lejos, somos el sector que más ha perdido en términos salariales en los últimos años. Queremos que se reabra la paritaria para discutir una recomposición en serio".



En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcó que la CTA está "analizando la situación" para definir si realiza un paro nacional antes de fin de año.



"No descartamos eso. Estamos analizando la situación. Ya hemos convocado a una movilización para el 30 de noviembre en el marco del G20 para repudiar las políticas que los principales países quieren imponer a naciones como la nuestra a través del FMI", señaló.



Además, apuntó: "No descartamos realizar otras medidas de fuerza para discutir más en concreto la situación salarial. Vamos a conversar con todos los que estén dispuestos a dar la pelea".