Sica anunció que esta semana "saldrá" el decreto que instrumenta el bono

El ministro de Producción Dante Sica confirmó que "esta semana" se publicará el decreto para implementar el pago de un bono de fin de año de 5.000 pesos para los empleados del sector privado y señaló que será no remunerativo y los sectores afectados por la caída de la actividad contarán con "flexibilidad" a la hora de negociar su pago.



"Está semana saldrá el decreto que lo instrumenta (al bono). Básicamente es un bono no remunerativo de hasta 5.000 pesos pagado en dos veces", añadió este sábado en diálogo con radio Mitre.



Además, explicó que en el marco de la negociación por el bono "también van a tener la posibilidad muchos gremios y sectores empresariales de poder de alguna manera dar cierta flexibilidad en el sentido de atender algunas situaciones particulares de empresas o de sectores que estén en crisis".



El ministro explicó que "esto surgió de una reunión de recuperación del diálogo con la CGT y de los sectores empresariales que hacía meses que estaba cortado".



"Estamos ante una situación excepcional, porque también consideramos que el impacto que ha tenido la crisis que tuvimos que enfrentar generó impactos no previstos sobre los temas de actividad y de salario real", añadió.



En cuanto al pedido de algunos sectores de que el bono sea considerado a cuenta de futuros aumentos, Sica indicó que "eso va a depender de cada una de las negociaciones que se llevan a delante".



En ese sentido, insistió en que para la implementación del bono "tiene flexibilidad cada uno de los sectores para poder determinarlo".



De ese modo, el funcionario aludió a las quejas de distintos sectores, especialmente las pymes y emprendimientos de distintas provincias que manifestaron las dificultades financieras que afrontarán en caso de tener que pagar obligatoriamente ese bono a sus empleados.