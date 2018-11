Sin Macri ni Vidal, Cambiemos hizo un timbreo nacional que dejó afuera a Buenos Aires por el mal clima

El frente oficialista Cambiemos realizó este sábado un nuevo timbreo nacional sin la participación del presidente Mauricio Macri ni de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y por primera vez no incluyó a la provincia de Buenos Aires debido al clima.



Como consecuencia de los alertas meteorológicos que desde la noche del viernes regían para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la habitual práctica proselitista del oficialismo no se desarrolló esta vez en esos distritos.



No obstante, referentes y voluntarios de Cambiemos recorrieron distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, mientras que los legisladores nacionales y otros dirigentes visitaron barrios de Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Río Negro, entre otras provincias.



En Córdoba, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri (que ya anunció sus intenciones de competir por la Gobernación provincial) participó del timbreo en una recorrida por el barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto.



En esa provincia se sumaron además los referentes locales Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria en el barrio Villa Páez de la ciudad de Córdoba y el diputado nacional Gabriel Frizza en las localidades de Saldán y La Calera.



En la ciudad de Santa Fe el intendente local, José Corral, recorrió el barrio Altos del Valle junto al diputado nacional Albor "Nicky" Cantard, mientras que la diputada nacional Lucila Lehmann estuvo en el barrio Guadalupe.



José Corral y Albor "Nicky" Cantard.



En Rosario la diputada nacional Gisela Scaglia y el legislador provincial Federico Angelini timbrearon en el barrio Cura y en Tucumán la senadora Silvia Elías de Pérez estuvo en la localidad de Delfín Gallo.



Silvia Elías de Pérez



También timbrearon los diputados nacionales Martín Grande en la localidad de Vaqueros, en Salta; Julio Sahad en el barrio Los Agaves de la capital de La Rioja y la senadora Inés Brizuela y Doria en la ciudad de Sanagasta, en la misma provincia.



El diputado José Cano hizo lo propio en el barrio El Colmenar de Las Talitas, en la provincia Tucumán y lo mismo hicieron sus pares Sofía Brambilla en el barrio 25 de Mayo de Goya, Corrientes; Sergio Wisky en Las Mutisias de Bariloche, Río Negro; Leandro López en Centenario, Neuquén, y Roxana Reyes en Río Gallegos, Santa Cruz.



José Cano



Sofía Brambilla



En la provincia de Buenos Aires, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, recorrió el barrio Cenci y su par de Junín, Pablo Petrecca, visitó a vecinos del barrio La Celeste.



En tanto, voluntarios de Cambiemos timbrearon en los municipios de Pehuajó, Alberti, Chascomús, Villa Gesell, Villarino, Trenque Lauquen, Lincoln, General Villegas, General Viamonte, Balcarce, Ayacucho, Rauch, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Patagones y Leandro N. Alem.