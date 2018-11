Iguacel encabezará esta semana un road show en EEUU para promover inversiones en Vaca Muerta

El secretario de Energía, Javier Iguacel, encabezará a partir de mañana un "road show" en ciudades de Estados Unidos con el objetivo de promover inversiones en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta y potenciar la concreción de alianzas estratégicas entre empresas de ambos países.



Tal como anticipó Iguacel en los últimos días, Gobierno y empresas esperan que se puedan alcanzar para 2019 inversiones por u$s 13.000 millones orientadas al yacimiento de Vaca Muerta, lo que permitirá duplicar la cantidad de equipos y generar nuevos puestos de trabajo.



Fuentes oficiales confirmaron a Télam que la misión que llevará adelante el funcionario comenzará el lunes en Nueva Orleans, para luego continuar en Houston, la cuenca no convencional de Permian, y una reunión con inversionistas en Nueva York.



La delegación se completará con el coordinador general de Energía, Lucas Logaldo, y el secretario de Planificación Estratégica, Daniel Dreizzen, mientras que por el Ministerio de Producción y Trabajo estará presente el subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, Sergio Drucaroff.



La misión estará compuesta por 35 empresas actualmente proveedoras dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta que desean conectarse con compañías internacionales para el desarrollo de alianzas productivas, tecnológicas y comerciales para potenciar el desarrollo del ecosistema Pyme del sector petróleo y gas.



Los ejes formales del viaje serán garantizar la transparencia, el libre mercado y la continuidad de las reglas de juego en la Argentina para profundizar la concreción de alianzas estratégicas con empresas de Estados Unidos, generar competencia y desarrollar al máximo el yacimiento de Vaca Muerta.



Mañana funcionarios y empresarios participarán en el encuentro de la Asociación Americana de Productores Independientes de Petróleo (IPAA), que reúne a 9.000 operadores de petróleo y gas natural en Estados Unidos.



En esa primera jornada de agenda, está prevista la presentación -en la apertura del panel de la delegación argentina- del secretario Iguacel y del presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.



A continuación, están programadas las exposiciones de Miguel Gutiérrez, presidente de YPF; Carlos Ormachea, Ceo de Tecpetrol; Alberto Saggese, Ceo de GYP; Gastón Remy, de Ceo Vista Oil & Gas Argentina; Anuj Sharma, Ceo de Phoenix Global Resources y Mariano Gargiuolo, vice de Oil and Gas Services.