Los Dorados de Maradona terminaron séptimos la fase regular del Ascenso mexicano

El equipo de Diego Maradona, Dorados de Sinaloa, empató el sábado por la noche con Atlético San Luis 1 a 1, cortó una racha de cinco victorias consecutivas en la Liga de Ascenso de México y terminó séptimo la fase regular de la temporada.



Ya clasificado para los playoffs, Dorados recibirá a mitad de semana a los Mineros de Zacatecas, segundos de la tabla, a los que visitará el fin de semana próximo en la revancha de la serie.



"Este equipo tiene unos huevos bárbaros, no le tenemos miedo a nadie. Si podemos ganar por una buena diferencia de local, iremos a atacar igual en el segundo partido. No sabemos jugar a defendernos, sí a ser ordenados y prácticos", declaró Diego tras la igualdad en casa ante San Luis.

El astro argentino no quedó conforme con ese resultado y la apuntó al árbitro Alan Martínez por su actuación. "Estamos amargados por el empate de hoy (por el sábado) porque no fuimos para nada agraciados por el árbitro. Todas las pelotas divididas las pitó en contra Dorados", protestó.



"Quiero que las autoridades vean y digan: 'Maradona está equivocado'. Lo aceptaría, pero el equivocado de hoy fue el árbitro, siempre contra Dorados", insistió.



Para el primer partido ante Mineros, Maradona no podrá contar con el delantero argentino Jorge Córdoba, autor del gol ante San Luis y luego expulsado.