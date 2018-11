Tras el temporal, evacuaron a más de 1.300 vecinos en el conurbano bonaerense

Más de 1.300 personas fueron evacuadas en diez municipios del Conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires atendieron más de 1.100 llamados por las fuertes lluvias que, desde el sábado, azotaron el área central del país, informaron este domingo fuentes de Seguridad de los distritos.



En la provincia ascendían a 1.322 los evacuados, según fuentes de Defensa Civil de los municipios, del Ministerio de Desarrollo Social y de la policía bonaerense.



Una fuente comunal de La Matanza, suroeste del Gran Buenos Aires (GBA), dijo que había "alrededor de 190 evacuados y subiendo" en cantidad, y que se montaron tres centros abiertos en las escuelas 69 y 108 y en la Sociedad de Fomento 20 de Junio.



"Durante la noche evacuaron algunas personas y se espera que siga subiendo" el número de vecinos que debieron albergar por las inundaciones en ese partido, el más poblado de la provincia, señaló la fuente.



En Lomas de Zamora 789 personas debieron dejar sus casas por anegamientos y "se espera que durante el día de hoy, de no persistir las tormentas, algunas puedan regresar", estimó un vocero municipal.



También hubo 120 evacuados en Quilmes, sur del (GBA), donde por precaución había zonas sin energía; 80 vecinos alojados en el predio municipal de deportes de Almirante Brown; en el barrio 9 de Abril de Esteban Echeverría debieron albergar a 30 personas, en General Rodríguez (oeste) a 8 y una sola requirió esa asistencia en Lanús.



En General Belgrano 75 vecinos estaban alojados en el centro de jubilados y pensionados, mientras que, en Arrecifes, 29 personas fueron evacuadas de la zona balnearia, aunque de persistir la crecida y lluvias el número aumentará, informaron desde el área de Seguridad de la provincia.



"Estos números se va a ir incrementando en la zona de Matanza y podría disminuir en la zona de Lomas", estimó una fuente de esa cartera. Aunque "no se espera que continúen las tormentas severas podrían darse lluvias aisladas, sumado a todo el caudal que baja desde cuenca alta por los ríos y arroyos y pueden producir que las cuencas bajas continúen desbordando", indicó.



La cartera social bonaerense mantiene la asistencia a los municipios con alimentos, frazadas, chapas y colchones, mientras que equipos de emergencias siguen trabajando en Lobos, Lanús, La Plata, Lomas y Matanza.



El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se trasladó a Lomas de Zamora con el jefe de la Policía y autoridades de Defensa Civil para recorrer la zona y supervisar la atención a los evacuados.



En la ciudad de Buenos Aires el Centro Único de Coordinación y Control (CuCC), donde trabajan bomberos, Same y la policía metropolitana junto con Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, se gestionaron 1.138 atenciones por llamados al 103.



"No hubo grandes problemas porque el agua drenó bien", dijo una fuente del CuCC y precisó que el 20 por ciento de los eventos correspondió a la Comuna 8, integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, en el sur de la Capital.



Se atendieron 525 casos por inundación, desagote y sumidero; 258 por cables, falta de tapas, postes y columnas; 246 por árboles y ramas caídas o por caer; 87 por obra en construcción y verificación de viviendas, 19 por explosión de tapas y nichos eléctricos y 3 por derrumbe.



La distribuidora Edesur informó esta mañana que hay cortes de luz en los barrios porteños de Mataderos, Flores y San Nicolás y también en los distritos bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. En tanto, Edenor informó que persisten los cortes en las localidades bonaerenses de La Matanza, General Rodríguez, Marcos Paz, Moreno y en algunas zonas del norte de la ciudad de Buenos Aires.