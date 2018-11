Messi volvió a las canchas con dos goles y una inesperada derrota

El líder Barcelona, que no perdía en casa en la Liga española desde 2016, se vio sorprendido en el Camp Nou por Betis (12º), que derrotó a los catalanes por 4 a 3 pese a un doblete de Lionel Messi en el día de su reaparición tras su lesión, este domingo en la 12ª jornada.



En la clasificación, la ventaja del Barça queda ahora reducida a apenas un punto sobre Sevilla (2º), Atlético de Madrid (3º) y Alavés (4º), que ya le pisan los talones.



La decepción azulgrana llegó en un día que se preveía de fiesta por el regreso a la competición de su estrella Messi, que llegó a marcar dos goles, después de una fractura de brazo, sufrida el pasado 20 de octubre en un duelo ante Sevilla.



La derrota sorpresa del Barça aprieta la parte alta de la clasificación. Espanyol, que había empezado la jornada segundo, cayó 2-1 en el terreno de Sevilla y ahora bajó al quinto lugar, fuera de la 'zona Champions', pero a apenas tres unidades del primer lugar.



En ese partido en la capital andaluza, Espanyol se había adelantado por medio de Borja Iglesias (38), pero Sevilla remontó en la segunda parte, gracias al argentino Gabriel Mercado (70) y al francés Wissam Ben Yedder (89).



Atlético de Madrid, que el sábado ganó en el descuento 3-2 a Athletic Bilbao (17º), y la revelación Alavés, que se impuso 2-1 al colista Huesca, se aproximaron también a apenas un punto del Barça, igual que el Sevilla.



En el Camp Nou, el hispano-dominicano Junior Firpo (minuto 20) y Joaquín Sánchez (34) adelantaron a los béticos en la primera parte.



Messi acortó en el 68 de penal para el Barça, pero su compatriota Giovani Lo Celso (71) volvió a distanciar a los verdiblancos.



El chileno Arturo Vidal (79) volvió a acercar a los locales, pero Betis insistió en dejar claro que no iba a dejar escapar el partido y volvió a escaparse con un gol de Sergio Canales, ex del Real Madrid, en el 83.



Messi, en el descuento final (90+2), puso el 4 a 3 definitivo, pero sin que el Barcelona pudiera evitar la derrota ante su hinchada.



En el 81, el Barça se había quedado con diez hombres por la segunda amarilla al croata Ivan Rakitic.



Barcelona se había mantenido invicto (4 victorias, 1 empate) en los partidos que había tenido que jugar sin Messi por su lesión, uno de ellos el contundente 5-1 sobre el Real Madrid en el Clásico, pero el regreso del astro albiceleste trajo una inesperada derrota.



Después del parón de los partidos internacionales, Barcelona puede ver peligrar su liderato, ya que tendrá una visita complicada, al Metropolitano de Atlético de Madrid, el sábado 24 de noviembre.