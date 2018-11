Barros Schelotto: "Quedan 90 minutos iguales, será de la misma intensidad"

"Vamos a dejar la vida por ganar la Copa", aseguró Guillermo Barros Schelotto, el entrenador de Boca Juniors, tras el empate 2-2 de este domingo ante River Plate que dejó abierta la superfinal de la Libertadores.



"Vamos a dejar la vida para ganar y dar la vuelta en 15 días en la cancha de River", afirmó en conferencia de prensa el técnico tras el partido disputado de local en la mítica Bombonera.



El técnico evaluó que el partido de este domingo "fue una final de alto nivel, tanto en el juego como en el ritmo y la búsqueda".



"Pero quedan 90 minutos iguales, será de la misma intensidad", vaticinó Barros Schelotto sobre la revancha que se jugará el 24 en el estadio Monumental de River.



Barros Schelotto se dijo conforme con el rendimiento de Boca. "Más allá de no haber ganado en nuestra cancha, el resultado sigue abierto. Lo hicimos bien, nos pusimos dos veces en ventaja, aunque no pudimos sostenerlo", explicó.



De todos modos destacó la actitud de sus jugadores. "Fuimos a buscar el partido. Lo tuvimos en nuestras manos y se nos escapó dos veces", lamentó. "Me voy con el dolor de que íbamos ganando dos veces y nos alcanzaron dos veces, pero no fueron superiores".



Ramón 'Wanchope' Abila (33) abrió el marcador para Boca, Lucas Pratto lo empató (35) y Darío Benedetto, de cabeza, convirtió el segundo al 45+1. Pero Carlos Izquierdoz, a los 60, anotó en contra de su arco para el 2-2 final.



El entrenador local consideró que se trató de "una final de verdad".



"Fue un partido luchado, parejo, una típica final, con buenos jugadores de los dos lados, y el que viene va a ser igual, será otro partido abierto", vaticinó Barros Schelotto.