Por Pablo Castagna.-



En un escenario en donde la volatilidad (sea por razones propias o ajenas) es alta, la primera recomendación de base es mantener una estrategia activa en cuanto a las decisiones de portafolio. Si nos centramos en la coyuntura local reciente, no hay dudas que el carry trade volvió a ser interesante. Haber apuntado a las tasas altas en pesos, en un marco de apreciación del tipo de cambio, dejó retornos en dólares de entre 10-20% según el momento de entrada.



No obstante, y aunque seguimos viendo más que atractivas las tasas hoy ofrecidas, en este nivel de tipo de cambio somos cautelosos de muy corto con esta estrategia. Esto básicamente es producto de que un nivel de billete mayorista, en torno a $ 35,40, y en consecuencia muy cerca del piso de la banda (hoy en entorno a $ 35,35), podría mantener de corto cierta presión alcista.



Volver a dolarizar parte de la posición en este nivel de dólar, de hecho, nos parece una buena opción. Además, porque encontramos buenas alternativas en esta moneda dentro, principalmente, de la curva de deuda soberana y subsoberana. Acá de forma de dar una recomendación puntual destacamos para los más conservadores Letes en dólares, o el Bonar 2020 con una TIR actual del orden del 6.5-7% anual, mientras que para aquellos dispuestos a asumir algo más de riesgo duration vemos el Argentina 2022 con un rendimiento en niveles del 8.5% anual.



Para aquellos más agresivos, la curva provincial ofrece retornos interesantes. Entre ellos, el Neuquén 2025 -que por su estructura igualmente tiene una duration bastante corta-. Es una provincia no complicada fiscalmente, que hoy presenta una TIR superior al 12% anual en dólares.



* director de Portfolio Personal Inversiones