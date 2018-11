Los argentinos, otra vez protagonistas en la Liga italiana

El delantero argentino Gonzalo Higuaín erró un tiro penal y fue expulsado en la derrota de Milan ante Juventus, su ex equipo, por 2 a 0, en el marco de la 12ma. fecha de la Serie A de Italia.



El exintegrante del seleccionado argentino de fútbol tuvo una tarde negra que comenzó con el penal errado a los 41 minutos de la etapa inicial, que hubiera significado el empate parcial, y la expulsión a los 38 minutos del complemento, dos después de que el portugués Cristiano Ronaldo convirtiera el segundo gol de su equipo.



El "Pipa" jugó en Juventus las dos temporadas previas a su arribo al conjunto 'Rossonero' y allí consiguió cuatro títulos locales.



En otro de los encuentros de la jornada, los argentinos Alejandro "Papu" Gómez y Mauro Icardi marcaron en la goleada de Atalanta sobre Inter por 4-1, como local, en lo que es para el equipo de Bérgamo su cuarto triunfo seguido y que frena la racha de Inter que venía de siete victorias en fila.



El "Papu" Gómez, capitán de Atalanta, cerró el marcador en el cuarto minuto de descuento, mientras que Icardi, dueño del brazalete "neroazzurro" había convertido, de tiro penal, el 1-1 parcial al inicio del segundo tiempo (2m.).



Gómez marcó su cuarto gol en el certamen, mientras que Icardi, quien ahora se sumará al seleccionado nacional para afrontar los amistosos ante México en Argentina, ya suma siete gritos y está a dos del polaco Krzysztof Piatek, de Genoa, el artillero del "calcio".



Además, los ex Racing, Juan Musso y Rodrigo De Paul (erró un tiro penal), y el ex Huracán Juan Ignacio Pussetto (convirtió un gol) fueron titulares en Udinese que perdió 2-1 ante Empoli, donde el defensor Matías Silvestre fue titular.



Por otra parte, el ex Estudiantes de La Plata, Joaquín Correa, ingresó para Lazio en el empate ante Sassuolo 1 a 1 y el zaguero Federico Fazio fue suplente en Roma que goleó a Sampdoria por 4 a 1.



Mientras que Bologna con Rodrigo Palacio como titular y Nehuen Paz como suplente igualó 2 a 2 con Chievo Verona que tuvo al argentino Mauro Burruchaga, hijo de Jorge, el campeón del mundo con el seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de México 1986, como suplente.



Principales posiciones: Juventus 31 puntos, Napoli 28, Inter 25, Lazio 22, Milan 21, Roma y Sassuolo 19, Atalanta 18.