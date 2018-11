Federer arrancó con el pie izquierdo el Masters de Londres

Roger Federer, muy lejos de su nivel habitual, cayó ante el japonés Kei Nishikori, noveno jugador mundial, en su primer partido en el ATP Masters en Londres, en dos sets por 7-6 (4) y 6-3.



El actual número 3 del ranking masculino no tuvo nada que ver con el jugador que hace poco más de una semana estuvo cerca de vencer a Novak Djokovic en las semifinales del Masters 1000 de París Bercy.



En esta ocasión, Federer estuvo algo lento y en ningún momento encontró su ritmo, multiplicando los errores en la pista dura cubierta del O2 londinense.



Ni siquiera un break en el inicio del segundo set le permitió encontrar el camino de la victoria.



Federer no perdía ante el jugador nipón desde hace más de cuatro años y medio, en el torneo de Miami en 2014.



Pese a esta derrota, el suizo, que tiene el récord de participaciones en el Masters (16) y de títulos en este torneo (6), todavía tiene opciones de alcanzar las semifinales, para lo que necesita quedar en una de las dos primeras posiciones del grupo.



Dos veces en el pasado (2007 y 2013) consiguió llegar a semifinales del Torneo de Maestros tras comenzar perdiendo en el primer partido.



• Anderson puede con Thiem.



En el otro partido de su Grupo Lleyton Hewitt, el sudafricano Kevin Anderson (6º del mundo) ganó al austríaco Dominic Thiem (8º) en dos sets, por 6-3, 7-6 (10).



Anderson, de 32 años, disputa el Torneo de Maestros por primera vez en su carrera, en un año en el que el gigante de 2,03 metros fue subcampeón en Wimbledon.



"Estaba un poco nervioso", admitió el sudafricano. "Pero fui capaz de centrarme rápidamente y encontrar un buen ritmo, cuidando mi saque y encontrando oportunidades cuando él servía", añadió.



Thiem, de 25 años, juega su tercer Masters, pero en los dos anteriores nunca pudo superar la fase de grupos.



"No he comenzado bien. Mi primer set no ha sido muy bueno, no tuve ninguna ocasión de romper su servicio y tuve problemas en casi todos los juegos con mi saque", admitió el austríaco.



"En el segundo set hubo un muy buen tenis. Se decidió por unas pocas bolas", añadió el subcampeón de Roland Garros este año.



El número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, favorito del otro grupo, entrará en liza el lunes ante el estadounidense John Isner. El defensor del título, el búlgaro Grigor Dimitrov, no está clasificado para esta competición, que reúne a los ocho mejores del año.



En la cita londinense hay dos bajas de peso, el español Rafa Nadal y Juan Martín Del Potro, segundo y cuarto del mundo respectivamente, que renunciaron a participar por sus problemas físicos.