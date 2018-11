Las claves económicas a las que estará atento el mercado esta semana

Más allá de la situación global de la economía, el mercado local estará pendiente esta semana a cinco hechos importantes para los inversores y también para el país, vinculados a la macro, los precios, las tasas, y el tipo de cambio.



PRESUPUESTO



Por un lado, este miércoles el Senado tratará el proyecto de Presupuesto 2019 que el Gobierno negoció con las provincias, y que apunta a darle sanción definitiva, con un fuerte recorte de gastos. El Ejecutivo necesita que salga la ley en el marco del acuerdo con el FMI, al que le prometió "déficit cero", por el préstamo de u$s 56.300 millones.



El Gobierno confía en que tendrá los votos necesarios para aprobar el Presupuesto luego de negociar con los gobernadores partidas y recortes. De hecho, los cálculos indican que tendría más de 40 votos sobre un total de 72 senadores, gracias al apoyo de varios peronistas. Solo necesita la mitad más uno.



La propuesta, que es rechazada por el kirchnerismo y por un sector del bloque justicialista, contempla una inflación interanual promedio del 23 por ciento, una caída de la economía del 0,5 por ciento y destina más del 70 por ciento de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.



Además de la llamada ley de leyes, se incluyó en el decreto parlamentario contempla el tratamiento de un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros, la Adenda al Consenso Fiscal firmado por 18 gobernadores y la actualización de los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre el índice de precios al consumidor. Además, se analizarán los cambios al proyecto, llegado en revisión desde Diputados, que modifica el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales.



La iniciativa aprobada en la Cámara baja, junto con el Presupuesto, eleva el monto no imponible de los 1.050.000 de pesos actuales a los dos millones de pesos, a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes y establece, a su vez, un esquema de progresividad del tributo.



INFLACIÓN



Asimismo, este jueves el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre. Se espera que la inflación esté en el orden del 5%, para acercar el acumulado anual a casi el 50%.



BANDA DE FLOTACIÓN



En el mercado de cambios, las nuevas bajas llevaron al dólar mayorista cerca del piso de la banda de flotación en la cual de perforarse hará que el Banco Central deba intervenir comprando divisas para evitar que se siga fortaleciendo el peso.



El viernes el dólar mayorista cerró a $ 35,40, a menos de 10 centavos de la banda inferior. Además, la entidad que conduce Guido Sandleris concretó la licitación de Leliq en la cual adjudicó $139.274 millones de un vencimiento ubicado en $139.380 millones. La tasa promedio de corte fue de 66,654%, mientras la máxima adjudicada fue de 66,897%.



LICITACIÓN



En tanto, el Ministerio de Hacienda licitará este martes y hasta el miércoles Letras del Tesoro ('Letes') en dólares a 175 días de plazo.



El precio máximo para las 'Letes' será de 955,73 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal, lo que arroja una tasa nominal anual de 4,75 por ciento, añadió la cartera. La recepción de las ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles.



"La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares Estadounidenses", precisó el comunicado.



Estas operaciones sirven, en conjunto con las realizadas por el Banco Central, para controlar el nivel de liquidez del mercado y evitar la presión cambiaria sobre el alicaído peso argentino.



INFLACIÓN DE EEUU



Además, se espera el dato de inflación en Estados Unidos, luego de que la semana pasada la Fed indicó tras una reunión de política monetaria que la expansión económica sigue en marcha, lo que avalaría nuevas alzas de tasas, lo que tendrá impacto en la Argentina.