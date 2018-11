¿Qué dijo Guillermo del alocado festejo de Gallardo en el Monumental tras el empate?

Una vez consumado el empate entre Boca y River por el primer duelo de la final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo realizó un alocado festejo con sus hinchas en el Monumental que llamó la atención a más de uno.



El director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, fue consultado sobre la celebración de su par a pesar de faltar el partido de vuelta: "No me dice nada, hay que jugar 90 minutos, donde tendremos la posibilidad de ganar, pero que se celebre previamente el resultado no me genera más ni menos ambición. No soy fiscal de eso".



Vale aclarar que Gallardo fue sancionado por la Conmebol y tiene una restricción para asistir al estadio en las dos finales. De hecho, la policía de la ciudad revisó el vestuario de River en busca de celulares para que no pudiera existir comunicación.