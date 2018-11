El dólar sube cinco centavos a $ 36,43 (mayorista avanza y se aleja de banda inferior de flotación)

El dólar sube cinco centavos este lunes a $ 36,43 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanza cinco centavos a $ 35,45, en una rueda con operaciones sustancialmente reducidas por el feriado en Estados Unidos (Día de Acción de Gracias). De esta manera, se postergan las expectativas de una ocasional intervención del Banco Central (BCRA) para detener la baja del tipo de cambio en caso de que la cotización mayorista toque la banda inferior de flotación (hoy en $ 35,40).



En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 35,50 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" cedió cuatro centavos el viernes a $ 35,71.



"Con feriado en USA el mercado de cambios hoy no será relevante, aún si cae por debajo del piso de la banda de no intervención el BCRA podría no intervenir hasta ver mañana que pasa con un mercado más activo", afirmó el operador Christian Buteler.



En tanto, cabe recordar que pese a un nuevo recorte en la tasa y a una disposición del BCRA para controlar los fondos que ingresan del exterior, el dólar profundizó su tendencia a la baja el último viernes y cayó otros 15 centavos a $ 36,38 para la venta.



El billete minorista tocó así un nuevo mínimo desde agosto pasado y acumuló un retroceso de 22 centavos durante la semana, presionado por las tasas en pesos que, pese a los recortes que sufrió esta semana, mantienen su atractivo frente a las posiciones dolarizadas.



Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa retrocedió otros 10 centavos a $ 35,40 y se acercó aún más a la parte baja de la banda de flotación cambiaria.



De hecho en la primera parte de la jornada, la cotización tocó un mínimo de $ 35,34, apenas un centavo por encima del piso de la banda de flotación. Perforado ese piso, el Banco Central podría intervenir comprando billetes para evitar que siga bajando. El total operado en el segmento de contado aumentó un 7% a u$s 652 millones.



Mientras tanto, la tasa de corte promedio de las Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central volvió a retroceder el viernes hasta el 66,65%, la marca más baja desde que la autoridad monetaria implementó el nuevo esquema monetario hace seis semanas. Este porcentaje representa un retroceso de 6,86 puntos porcentuales respecto a la tasa promedio máxima registrada a mediados del mes pasado, cuando se ubicó en 73,52%. En la subasta Letras de Liquidez, el Central adjudicó $ 139.274 millones.



Durante la rueda, se conoció además que el BCRA impuso "encajes" para los fondos que ingresan del exterior mediante los bancos, especialmente los provenientes de casas matrices o de inversores que canalizan negocios a través de esas entidades financieras atraídas por las altas tasas en pesos.



A través de la Comunicación "A" 6595 la entidad dispuso que las colocaciones a 29 días deberán pagar un encaje, es decir, dinero inmovilizado por parte de los bancos, de 23%, para colocaciones entre 30 y 59 días el aforo baja al 17%; entre 60 y 90 días 11%; entre 91 y 179 días 5%; desde 180 a 354 días el 2%, y a un año o más, sin necesidad de inmovilizar dinero.



• Dólar en el mundo



El dólar tocó un máximo de 16 meses el lunes luego de que los inversores se posicionaron para un posible aumento de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo mes, en una sesión en que la preocupación por los riesgos políticos en Europa presionaba al euro y la libra esterlina.



La divisa subió desde que la Reserva Federal mantuvo estables la semana pasada las tasas de interés y reafirmó su postura de ajuste monetario.



El billete verde está siendo respaldado por la fortaleza de la economía de Estados Unidos y los temores sobre un Brexit sin un acuerdo y una creciente ruptura en Europa por el presupuesto italiano ayudaban al dólar a extender sus ganancias el lunes.



• Otros mercados



En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó a un promedio del 60%. En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 643 millones, de los cuales un 67% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 36,79 y $ 38,23; con tasas al cierre de 68,25% y 55,52% TNA. Los plazos más cortos mostraron bajas de más de 15 centavos.



Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron el viernes u$s 179 millones hasta los u$s 53.063 millones.