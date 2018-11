Jubilados: la verdad detrás del fallo que dictará la Corte Suprema

Por Andrea L. Falcone, socia de Jubilarnos.com



Esta semana pudimos oír y leer en los medios versiones que mencionaban el desastre presupuestario que se avecinaba si la Corte Suprema fallaba a favor de los jubilados. Se llegó a decir que, si la Corte fallaba a favor del jubilado, "se abren más puertas para reclamar reajustes de haberes", "se generaran graves problemas económicos para el país" e incluso "la ANSES deberá pagar los 150.000 juicios en 6 meses".



¿Cuál es el verdadero impacto del fallo si fuera a favor del jubilado Blanco? La respuesta es: NINGUNO. ¿Qué va a cambiar respecto de la situación actual? La respuesta es: NADA.



Cuando ANSES implementó el Programa de Reparación Histórica, propuso un ajuste para los haberes jubilatorios sobre la base de un índice que arroja diferencias muy inferiores al índice elegido por la justicia hace casi 10 años. Solo 1 de cada 10 jubilados con juicio aceptó la oferta, el resto optó por continuar su reclamo y percibir la totalidad de lo que le corresponde.



Es entonces que ANSES, contrariando un decreto del actual Presidente, decidió apelar todos los juicios a la Corte Suprema. Solicita al tribunal supremo que cambie el índice de ajuste vigente y opte por el de la Reparación Histórica. Sería algo así como "Reparación Histórica para todos". Esta decisión reduciría el pasivo del organismo previsional a un tercio de su valor actual. Es decir, globalmente ajustaría los haberes y retroactivos de los jubilados demandantes en un 70% del monto que hoy tienen garantizado en sus sentencias. Si el Gobierno quiere que cobren lo mismo quienes optaron por la reparación histórica y quienes siguieron con sus juicios, la pregunta entonces sería ¿para qué eligieron?



No nos confundamos. Los reajustes de los jubilados se calculan de la misma manera hace casi una década. La Corte, de fallar a favor del jubilado Blanco, solo estaría ratificando que nada cambiará. La ANSES cuenta todos los años con un presupuesto para el pago de sentencias, que ronda el 1,5% de sus pagos totales. Entonces, los jueces continuarán fallando de la misma manera y ANSES seguirá pagando unas 30 mil sentencias anuales. Una vez agotado el presupuesto, los demás jubilados irán a la cola de pago para el año siguiente.



¿Se abren las puertas a una nueva ola de juicios? Eso también es falso. Afortunadamente desde hace tiempo las jubilaciones se liquidan de una manera bastante ajustada a lo que corresponde. Es por eso que la litigiosidad previsional se encuentra en franco descenso desde el 2013, con una tendencia a desaparecer en los próximos años.



No habiendo riesgo de una nueva ola de juicios ni gravedad presupuestaria en seguir pagando los juicios como hasta ahora, los integrantes de la Corte Suprema tienen una gran decisión en sus manos. ¿Aceptarán el pedido de ajuste del Gobierno convirtiéndose en los verdugos de los jubilados? Hasta ahora los votos estarían 3 a favor de los jubilados (Dres. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti) y 2 a favor de la ANSES (Dres. Highton de Nolasco y Rosenkratz).



Se comenta en los pasillos de Tribunales que el fallo saldrá antes de la feria. De resultar favorable, quizás sea la única buena noticia que tengan los jubilados antes de las fiestas, considerando que este año perdieron casi el 20% de poder adquisitivo y aun no se ha anunciado el pago de un bono para compensar la grave situación económica que están atravesando.