Recalde le respondió a Macri: "La privatización de Aerolíneas Argentinas ya comenzó"

El legislador porteño por Unidad Ciudadana Mariano Recalde acusó al Gobierno de "generar el clima para decir" que Aerolíneas Argentinas "es un desastre", por lo cual advirtió que la privatización de esa compañía "ya comenzó".



Recalde -ex titular de la línea aérea de bandera- aseguró que "la intención del Gobierno es generar el clima y el contexto para decir que Aerolíneas es un desastre y que hay que dejar de sostenerla para que se ocupen de las rutas las empresas privadas, lo que (el presidente Mauricio) Macri siempre quiso".



Además, aseguró que Macri "fracasa en su gestión al pensar que puede hacer todas las obras públicas que faltan sólo con el presupuesto de Aerolíneas".



En declaraciones a FM La Patriada, el ex funcionario explicó que las líneas aéreas "viven de subsidios del Estado, hasta las privadas".



A su criterio, Aerolíneas "pierde ingresos por las políticas de Macri. Hace dos años que la línea aérea viene cerrando rutas: ya son más de 33 ciudades las que se quedaron sin vuelos".



"La consecuencia de la privatización de Aerolíneas es que no va a volar a determinado lugar porque no es económico ni conveniente. Entonces, provincias enteras se van a quedar sin vuelos", alertó.



Y recordó que "MacAir, la empresa aérea de la familia Macri, no volaba a ninguna ciudad que no le diera subsidios".



Durante la semana pasada, MMacri dijo que desde que Aerolíneas "se estatizó, los argentinos tenemos que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las demás líneas aéreas no requieren que el Gobierno ponga plata".