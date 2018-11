¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en Argentina?

La consultora Great Place to Work publicó su tradicional ranking de los mejores lugares para trabajar en la Argentina, que quedó dominado principalmente por empresas de tecnología y de servicios financieros.







En la categoría de más de 1.000 empleados quedó en primer lugar Banco Galicia, seguido por Naranja, Mercado Libre, Santander Río y Sodicam. El top se te completó con Atento, Falabella, DIRECTV, Easy, y Vea.







Para las que van de 250 a 1.000 trabajadores, la compañía de logística DHL Express lideró la lista. El podio lo completaron Natura y Mars. Galicia Seguros, SAP Argentina, Citibank, Dell EMC, SC Johnson, CMR Falabella, y TGS, fueron las otras integrantes del top ten.







CISCO, MuleSoft y ONAPSIS, todas empresas de software, se impusieron en las de hasta 250 empleados. Los siguieron Club de amigos, Novo Nordisk, Auth0, Iké Asistencia, Bristol-Myers Squibb, Tarjeta Cencosud -que había liderado el año pasado-, y Stoller.



El ranking de Great Place to Work se realizó en base a encuestas a más de 100.000 trabajadores, de 119 empresas, de las cuales 52 entraron al ranking, y que tienen en cuenta varios aspectos para la puntuación, como clima laboral, beneficios, reconocimiento profesional, etc.







La premiación se llevó a cabo en Faena Arts Center, con la presencia de 500 representantes de Recursos Humanos y directivos de las principales empresas. Allí, Great Place to Work, a través de su directora de I+D, Emilia Montero, anunció el lanzamiento de la convocatoria para el primer ranking de Los mejores lugares para trabajar para mujeres.