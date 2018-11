El software capaz de predecir qué película será exitosa

Un software de aprendizaje automático que puede analizar tráilers de películas y predecir qué tan posible es el público vaya al cine a verlas fue desarrollado por expertos en cifras de la 20th Century Fox y Google Cloud.



Se trata de "Merlin", un programa que puede reconocer objetos en un tráiler, como por ejemplo "pistola", "auto" u "hombre" y basándose en el contexto en el que aparecen esos elementos definir de qué género es la cinta. "Un trailer con un acercamiento largo de un personaje suele ocurrir más en dramas", escriben los autores del estudio, "mientras que las tomas rápidas pero frecuentes suelen darse más en películas de acción".



Según explica el sitio Motherboard, el software compara estos tráilers con una base de datos enorme que incluye cientos de películas y millones de registros de asistencia. Merlin usa sus métodos de categorización de filmes y cifras históricas de las preferencias de los espectadores para predecir si éstos comprarían entradas.



Fox y Google afirman que la información es "completamente anónima" y que se protege la privacidad del usuario, pero no queda claro qué información es incluida y cómo se ha obtenido.



Desde The Greatest Showman, de 2017, 20th Century Fox usó las predicciones de Merlin para decidir qué películas rodar y cómo hacer su respectiva campaña de marketing. Sin embargo, el arte no funciona de ese modo y muchos detalles, no identificables por computadora, pueden hacer a un filme exitoso.



Las películas pueden tener actuaciones sin diálogos, bromas, y elementos intangibles más difíciles de cuantificar. Por eso es tan llamativa la buena crítica de cine: hay infinitas formas de analizar lo que hacen los filmes, cómo lo hacen, y si son "buenas" o "malas".



A su vez, Merlin no tiene en cuenta muchos otros factores que pueden afectar la asistencia en taquillas, como los grupos que intentan boicotear películas; las décadas de racismo que Hollywood tiene encima; la política y las acusaciones de acoso sexual.