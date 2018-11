Christie's comenzó sus subastas de otoño y espera recaudar más de u$s 1.000 millones

La subasta de otoño en Nueva York comenzó el domingo en Christie's con la estrella de la jornada, un Van Gogh, que no encontró un comprador.



Al igual que las dos temporadas anteriores, que estuvieron marcadas por un cuadro de Da Vinci subastado en 450 millones de dólares y la venta récord de la colección Rockefeller, Christie's comenzó la semana con ambición.



La casa de subastas anticipo que los más de 1.000 lotes ofrecidos le permitirán superar los mil millones de dólares.



Pero la primera venta, dedicada a los impresionistas y el arte moderno, he tenido resultados mixtos. "Coin de jardin avec papillons"(1887), de Vincent Van Gogh y con valor estimado en 40 millones de dólares, no logró venderse.



Consultado por la AFP, un portavoz de Christie's dijo que la casa, sin embargo, estaba "confiada" en que la pintura podría encontrar un comprador después de la venta.



Otra de las grandes obras de la jornada, "Mujer con sombrero y cuello de piel (Marie-Thérèse Walter)", de Picasso, estimado entre 15 y 20 millones de dólares, se retiró de la venta, así como "L'escalier à Vétheuil", de Claude Monet, evaluado entre 12 y 18 millones de dólares.



El "Bassin aux Nymphéas" de Claude Monet se subastó el domingo en 31,8 millones de dólares, con comisiones y tarifas incluidas, un precio cercano a la estimación baja para esta obra pintada entre 1917 y 1919, evaluada entre 30 y 50 millones de dólares.



Sin embargo, la venta ha tenido una demanda constante de muchas obras e incluso algunas sorpresas, como la de "Effet de neige à Giverny" de Claude Monet, comprado por 15,5 millones de dólares, mientras que la estimación la ubicó entre 5 y 9 millones.