Bullrich le respondió al Reino Unido por la advertencia sobre la posibilidad de atentados en la Argentina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "no hay razones para un cambio de status" de Argentina en relación a posibles atentados terroristas, al rechazar un alerta del Reino Unido sobre esa cuestión.



"Creemos que no hay razones para un cambio de status de la Argentina en relación a posibles atentados terroristas tal cual advirtió Gran Bretaña", declaró a la prensa luego de la reunión de Gabinete que el presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa Rosada.



Bullrich se refirió así a la advertencia sobre posibles ataques terroristas en Argentina efectuada hace unos días por la Cancillería británica a ciudadanos de ese país que vayan a viajar al país. "No estamos de acuerdo", dijo Bullrich sobre esa advertencia.



"Estamos siguiendo todos los acontecimientos que pudieran suceder y esperemos que en estos días den marcha atrás con ese aviso", agregó.



Subrayó que Argentina "está preparada para garantizar" la seguridad durante la Cumbre de Líderes del G20 que se llevará a cabo en Buenos Aires con la asistencia de mandatarios extranjeros entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre próximos.



En este sentido, señaló que "hace más de un año" se trabaja en la seguridad de esa cita de mandatarios con el "asesoramiento de muchos países que tuvieron reuniones del G20" en su territorio.



"Estamos a la altura de este acontecimiento internacional y tenemos todos los puntos previstos", enfatizó.



"Sabemos que en la historia de los G20 han intentado generar situaciones de violencia y vamos a estar preparados ante esa situación", puntualizó Bullrich.