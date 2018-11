Quiebre en el bloque de Pichetto: un senador peronista se arrima a Cristina

La interna peronista sumó un nuevo capítulo con la inminente salida de un senador del bloque Justicialista que conduce el rionegrino Miguel Pichetto. Por lo pronto, el tucumano José Alperovich adelantó que se alejará de esa bancada para conformar un interbloque nada menos que con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.



"El Bloque Federal no me representa. Vamos a armar un interbloque con Cristina Kirchner en el Senado", afirmó Alperovich durante una entrevista radial y justificó su decisión en el rechazo al proyecto de Presupuesto que será puesto a votación este mismo miércoles en la Cámara alta.



"La situación económica es desastrosa, si esta ley sale va a ser mucho peor", lanzó el tucumano quien adelantó su voto negativo a la iniciativa al tiempo que precisó que "en unos días" dará el "paso" para conformar ese "interbloque" con el Frente para la Victoria.



Lo cierto es que la aproximación de Alperovich hacia Cristina también de la mano de conversaciones con el líder del Frente Renovador en Diputados. "Con Sergio Massa ya hablamos personalmente y dijimos que Cristina Kirchner tiene que participar en la unidad, hay que contenerla, es la que más votos tiene", puntualizó el tucumano.



El tucumano no tardó en mostrarse distante de Pichetto a quien consideró junto con su par el salteño Rodolfo Urtubey "no son sinceros, han estado con Néstor y Cristina". "Cristina tiene que estar dentro de ese peronismo unido", evaluó también Alperovich.



Los dichos del senador tucumano marcan un contrapunto con lo expresado por el otro peronista fuerte en la provincia norteña, José Manzur, quien hace poco más de un mes lanzó un llamado a la unidad en el PJ pero con reparos hacia la figura de Cristina.



Vale recordar que el pasado Día de la Lealtad el gobernador reunió a una multitud y congregó a una amplia variedad de dirigentes peronistas a quienes conminó a unificarse para ganarle a Cambiemos en 2019. Sin embargo, el mandatario tucumano no hizo ninguna referencia a la expresidente, la figura que bascula los intereses peronistas al interior del movimiento.