Cuáles son los seis puntos clave del decreto por el bono que firmó Macri

Finalmente, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto para exigir al sector privado un bono de fin de año de hasta $5.000 pesos en dos o más cuotas. Los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían confirmado la firma del decreto.



Ambito.com tuvo acceso al texto que este martes aparecerá en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Estado y otros ministros. Estos son sus puntos principales:



• CUOTAS El plus es por $ 5.000 en dos cuotas que serán entregadas la mitad con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre y el resto con los salarios de enero pagadero en febrero.



• EMPRESAS; Las empresas cuyos sectores "se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los plazos y los montos del bono.



• PARITARIAS Aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año y hayan pactado una revisión "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan "expresamente" su no absorción.



• PLUS El decreto dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono. Y el texto también destaca que aquellos que el bono de $ 5.000 adquirirá carácter no remunerativo.



• EXCLUÍDOS Quedan excluidos los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, los empleados del agro y de casas particulares.



• DESPIDOS Los despidos deberán ser informados al Ministerio de Producción y Trabajo con una "anticipación no menor a diez días hábiles" antes de hacerla efectiva.