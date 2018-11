Tigre logró una agónica victoria sobre Argentinos en una final por el promedio

Pese a correr de atrás por la expulsión de su arquero Augusto Batalla a los cinco minutos e ir debajo en el marcador, Tigre logró una heroica victoria por 2 a 1 sobre Argentinos Juniors, gracias a un gol agónico del histórico Carlos "Chino" Luna, para soñar con la permanencia en la Superliga.



En la continuidad de la duodécima fecha, Batalla vio la roja por protestar en forma desmedida sobre el árbitro Andrés Merlos en una de las primeras jugadas del partido y a los 17 minutos el "Bicho" aprovechó la ventaja gracias a un golazo del delantero Francisco Ilarregui.



Pero ante la mezquindad del visitante, que no encuentra el rumbo pese a la llegada de Ezequiel Carboni por Alfredo Berti, Tigre se fortaleció en el segundo tiempo y primero lo empató por una soberbio tiro libre de Lucas Menossi.



Y como pese a tener un hombre menos los de Victoria eran mejores, el DT Mariano Echeverría mandó a la cancha al eterno "Chino" Luna, que clavó una palomita de cabeza a los 42 minutos del complemento y le dio el triunfo al "Matador".



De esta forma, Tigre sigue último en la tabla de promedios, aunque ahora a diez puntos de Belgrano de Córdoba, el último que lograría la permanencia.



Para el "Bicho", que debe un encuentro ante Huracán, fue la sexta derrota en los últimos siete partidos.



Es imposible no contextualizar el desarrollo del partido por la infantil y temprana expulsión de Batalla, que salió disparado a reclamarle una infracción al juez de línea Beares, fue amonestado y apoyó cabeza con cabeza a Merlos, que le mostró la roja.



Eso modificó la estructura de ambos equipos, porque Tigre tuvo que plantarse de contragolpe y Argentinos llevar las riendas protagónicas del partido, cuando quizás planeaba jugar con la desesperación de un rival apremiado con el descenso.



Pese a eso, el "Bicho" abrió el marcador de contra, tras un córner de Tigre, en el que Ilarregui armó un jugadón y sacó un derechazo tremendo sin ángulo, que se le metió al ingresado arquero Marinelli.



Tigre, que había tenido la chance de abrir el marcador en los pies de Fede González con un remate con rebote que pasó cerca del palo, tuvo después el empate con Galmarini, que fue bien apretado por Cháves.



Desde la conducción de Diego Morales y Pérez García, el "Matador" salió con ímpetu al complemento, se salvó en un par de contragolpes que no aprovechó el "Bicho", y lo dio vuelta para hacer pagar esos errores a su rival.



Menossi se puso el traje de Riquelme para colgar un tiro libre en el ángulo derecho del arco de Argentinos y dejar parado a Cháves, haciendo estallar a la buena cantidad de público que desafió a la lluvia y al horario de este encuentro (empezó a las 17:00).



Pero el DT Echeverría tenía una carta en el banco de suplentes todavía: se la jugó con Luna por Galmarini porque pese a la desventaja numérica superaba a Argentinos.



Y así, sobre la hora y con la lluvia como marco épico, Luna se tiró de palomita dentro del área para ganarle a su marca y poner el 2-1, que dio vuelta la historia.



Tigre se quedó con un triunfazo por haber tenido el carácter y asumido la responsabilidad ante un rival apático, que no aprovechó su momento, para creer en que la salvación es posible.