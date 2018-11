Así será Disney+, el streaming del gigante del entretenimiento que competirá con Netflix

Disney dio a conocer esta semana nueva información sobre el servicio de streaming que lanzará a fines de 2019 con el cual planea competir con Netflix y Amazon. Se trata de Disney +, en el cual agrupará contenido de sus principales marcas.



Se trata de una plataforma orientada a la familia en la cual el usuario podrá navegar a través de series y películas propias del gigante del entretenimiento y con nuevos contenidos.



Disney anunció que el contenido propio y lo producido por Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, estará disponible en la nueva plataforma.



Su fecha de lanzamiento será para fines de 2019, en primer lugar en Estados Unidos. En el sitio web de Disney+, los usuarios pueden suscribirse para recibir información anticipada sobre las novedades que surjan hasta el momento de su estreno.



Las series confirmadas que serán realizadas por el estudio y que se lanzarán mediante Disney + se encuentra una vinculada al universo Marvel , que tendrá como protagonista a Tom Hiddlestone como Loki.



Asimismo, diversas versiones indican que también se estrenarán series creadas alrededor de Paul Bettany y su personaje "Vision", como también Elizabeth Olsen y "La Bruja Escarlata". Otros que están en carpeta para su realización son las vinculadas con "El soldado de invierno" y "Falco".



Por otro lado, Bob Iger, CEO de Disney, confirmó que entrarán en producción una serie sobre Cassian Andor, el personaje protagonizado por Diego Luna en "Rogue One: Una historia de Star Wars".



