Un empresario tailandés compró la revista Fortune en u$s150 M

El grupo de medios Meredith anunció la venta de la icónica revista Fortune. La transacción fue realizada por Chatchaval Jiaravanon, por un total de u$s 150 millones en efectivo. El magnate es propietario de medios en Tailandia.



Meredith adquirió en enero la posesión de las revistas Time y Fortune y desde entonces inició el proceso de venta de ambas. La primera fue comprada por Marc Benioff, empresario de Silicon Valey y creador de Salesforce, el cual desembolsó u$s190 millones para su adquisición.



En tanto que Jiaravanon, se hizo esta semana con Fortune por un total de u$s150 millones. Luego de la operación, el empresario señaló que la compra de la revista tiene que ver con una apuesta al sector ya que "la demanda por información de alta calidad" se encuentra en crecimiento.



Fortune lidera el mundo periodístico vinculado a los negocios y es conocida por sus rankings de empresas y líderes más relevantes.



El empresario es titular del conglomerado Charoen Pokphand, controlante de la compañía de telecomunicaciones True Corporation, dueña de la mayor cadena de televisión del país, y provee servicios de acceso a Internet.



Desde Fortune, su presidente Alan Murray sostuvo por redes sociales que se encuentra "encantado" por haber encontrado un comprador "que cree en nuestra misión, valora nuestra independencia editorial, quiere invertir en nuestro periodismo y que piensa que puede ser una marca líder en el mundo".





Delighted to have found a buyer for Fortune that shares our mission, will protect our independence, and will invest to make Fortune grow: Fortune Magazine to Be Sold to Thai Businessman for $150 Million - WSJ https://t.co/6sfDtrNpAj