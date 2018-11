Pichetto minimizó fuga en su bloque y lo vinculó a la interna en Tucumán

La noticia del alejamiento de dos senadores del bloque Federal que conduce Miguel Pichetto en el Senado sumó un nuevo capítulo a la agitada interna peronista. Tras conocerse los distanciamientos de Alperovich y de Mirkin de la bancada, el rionegrino minimizó el hecho y lo vinculó a "razones de naturaleza política que ocurren en Tucumán".



Para el rionegrino, la decisión del ex gobernador de renunciar el interbloque peronista para integrar un interbloque junto al Frente para la Victoria de Cristina Kirchner "tiene más que ver con la política que con la vida parlamentaria", en referencia a la interna que el exgobernador mantiene con Juan Manzur, actual mandatario en la provincia del Norte.



En declaraciones a la prensa, Pichetto dijo que el alejamiento de los tucumanos era "una opción previsible" que obedece a un "sinceramiento en términos de futuro", en alusión a la disputa electoral que librará Alperovich con Manzur.



"Respeto la decisión que cada senador toma y entiendo las razones de carácter político", sostuvo el titular de la bancada justicialista, que descartó las deserciones de los senadores de La Pampa Daniel Lovera y Norma Durango, quienes también votarán en contra del Presupuesto.



Alperovich, quien a diferencia de Pichetto votará en contra del Presupuesto, anunció este lunes su decisión de abandonar las filas del bloque Justicialista para conformar con la mencionada Mirkin un bloque propio que articulará con el kirchnerismo.



La decisión del senador tucumano ocurre en medio de un fuerte contrapunto con Manzur, quien hace poco más de un mes lanzó un llamado a la unidad en el PJ pero con reparos hacia la figura de Cristina.



Vale recordar que el pasado Día de la Lealtad el actual gobernador tucumano reunió a una multitud y congregó a una amplia variedad de dirigentes peronistas a quienes conminó a unificarse para ganarle a Cambiemos en 2019. Sin embargo, el mandatario tucumano no hizo ninguna referencia a la expresidente, la figura que bascula los intereses peronistas al interior del movimiento.



La ríspida interna entre Alperovich y Manzur se explica por las aspiraciones de ambos para el año próximo: la Gobernación. De no llegar a un acuerdo con el actual mandatario, Alperovich amenaza con competir por fuera del PJ, poniendo en riesgo la hegemonía que el peronismo tiene en la provincia.