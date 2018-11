En el debut de Almirón, San Lorenzo empató con Vélez en Liniers

Vélez Sarsfield (18 puntos) desplegó un mejor desempeño pero no pudo con San Lorenzo (11), con el que finalmente igualó sin goles, en un partido de la 12ma. Fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.



El equipo de Gabriel Heinze exhibió los méritos suficientes como para erigirse en ganador en el estadio José Amalfitani. Pero la falta de puntería, la suerte que le fue esquiva (estrelló dos tiros en los palos) y cierta solvencia defensiva del "Ciclón", el empate resultó inamovible.



En el debut de Jorge Almirón como entrenador, San Lorenzo asomó rezagado, como esperando a que el rival lo atacase. El equipo local halló circuitos por izquierda, cada vez que se juntaban Braian Cufré y Matías Vargas.



El conjunto de Boedo buscó jugar corto y compacto para aprovechar alguna contra, como ocurrió a los 8 minutos, cuando Poblete habilitó a Botta, quien remató al arco y provocó una buena intervención del ecuatoriano Domínguez.



Fiel al ADN de su entrenador, Gabriel Heinze, el elenco de Liniers presionó bien arriba, buscando incomodar a la defensa 'azulgrana'.



San Lorenzo apostó a situar a Belluschi más adelantado, aunque Reniero resultó el único atacante neto, celosamente custodiado por la defensa local



Precisamente, el santafesino ideó una buena maniobra a los 31m., con un pase hacia Botta, quien definió a media altura y permitió otra tapada del golero velezano.



Acto seguido, con Belluschi ya devenido en generador del juego del equipo visitante, hubo otra chance clara para marcar, con un disparo de Reniero en la medialuna, que fue rechazado al córner por Domínguez, con algo de esfuerzo.



Vélez dispuso de la ocasión más clara del primer tiempo, cuando Bouzat cedió a Almada y el pibe de Fuerte Apache, de tan sólo 17 años, estampó un derechazo que se estrelló contra el palo que defendió Navarro.



En la segunda etapa, el equipo de Liniers asumió -definitivamente- el control de las riendas, aunque resultó poco profundo.



Sin embargo, a los 6m., un tiro libre de Robertone también pegó en el poste, cuando el golero del "Ciclón" parecía en otro asunto.



A esa altura, los de Heinze eran netos dominadores y la joya Almada exigió una buena respuesta de Navarro (17m.), cuando el público local ya se impacientaba por las situaciones perdidas.



Al margen del ingreso de Barrios, San Lorenzo buscó apoyarse en la solvencia de Coloccini para no sufrir complicaciones defensivas. Porque el área de enfrente pareció quedarle muy lejos.



Pero en una contra, sobre los 35m., el "Ciclón" tuvo el triunfo en la cabeza de Reniero, luego de una cesión de Belluschi. El arquero Domínguez, otro de buena prestación, evitó la caída de su valla.



La entrada de otro juvenil, Álvaro Barreal, dotó de mayor frescura al ataque local, aunque tampoco hubo profundidad y el resultado no se alteró.