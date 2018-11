Misterio en un country de Pilar: hallaron muerto a un joven en la laguna de una cancha de golf

Un joven fue hallado hoy muerto dentro de una laguna de una cancha de golf, en el partido bonaerense de Pilar, y se investigan las causas de la muerte, informaron fuentes policiales y judiciales.



La principal hipótesis es que el fallecido, quien todavía no había sido identificado, ingresó al agua a buscar pelotitas de golf y se ahogó, aunque la autopsia se realizará en las próximas horas.



Fuentes policiales informaron que el hallazgo ocurrió alrededor de las 11.30 del lunes cuando personal de la guardia del Club de Campo Pilar Golf, ubicado a la altura del kilómetro 65 de la ruta 8, encontró un cadáver flotando en una laguna.



Los custodios llamaron al 911 y efectivos del destacamento Fátima arribaron al lugar, donde constataron que se trataba de un cuerpo masculino vestido con una remera roja, pantalón corto y sin calzado.



Según las fuentes, a primera vista el cadáver no presentaba lesiones ni signos de violencia.



Además, el fallecido tenía amarrada una bolsa con pelotitas de golf, por lo que posiblemente se pudo haber ahogado.



Sin embargo, las pesquisas no descartaban ninguna hipótesis y aguardaban el resultado de la autopsia que se realizará mañana en la morgue judicial.



La causa fue caratulada "averiguación causales de muerte" por el fiscal Martín Otero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Pilar.