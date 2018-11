Hacienda inicia una nueva licitación para colocar Letras del Tesoro en dólares

El Ministerio de Hacienda recibirá desde este martes hasta mañana a las 15 ofertas para la licitación de Letras del Tesoro en dólares a 175 días de plazo.



El precio máximo para las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses será de u$s 977,73 por cada u$s 1.000, equivalente a una tasa nominal anual de 4,75%, puntualizó el Ministerio de Hacienda.



La oficina que conduce Nicolás Dujovne aclaró que la suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares y el tipo de cambio para realizarla será el correspondiente a la que se fije hoy a través de la Comunicación "A" 3.500.



La licitación se hará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y otro no competitivo.



Se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la resolución del exMinisterio de Finanzas Nº 162-E/2017, con la excepción que las Letras en dólares, que tendrán un precio máximo de licitación y se dejará sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% de lo adjudicado en el competitivo.



A fines de octubre, Hacienda adjudicó Letes por u$s 815 millones y logró refinanciar un 90,5% del vencimiento por u$s 900 millones pagando un tasa de 5,5%, ligeramente por arriba del rendimiento del mercado secundario.