La bronca de Heinze: "No respetaron un carajo el trabajo que hacemos"

El técnico de Vélez, Gabriel Heinze, mostró su enojo por la partida del defensor Luis Abram al seleccionado peruano de fútbol, sin haber podido intervenir en el partido que su equipo sostuvo anoche ante San Lorenzo (0-0), por la duodécima fecha de la Superliga.



"Fue una lástima no haber podido tener a (Luis) Abram, pero si dijera todo lo que sintiera...", consideró el entrenador entrerriano, una vez concluido el cotejo en el estadio José Amalfitani de Liniers.



A pesar de los esfuerzos de la dirigencia velezana, el jugador no pudo ser utilizado anoche y debió partir a Lima para unirse a la concentración del equipo que conduce Ricardo Gareca (exdirector técnico de Vélez), que jugará dos amistosos de preparación ante Ecuador (jueves 15) y Costa Rica (martes 20), respectivamente.



"El único perjudicado ha sido Vélez. No hubo otros equipos", sentenció Heinze, dejando en evidencia que -por ejemplo- a Boca y River, por el hecho de disputar la final de la Copa Libertadores, no les convocaron jugador alguno.



"No han respetado un carajo el trabajo que hacemos. Siento que en las últimas 72 horas no se respetó nuestro trabajo. Y no quiero opacar lo que hicieron estos chicos", sostuvo el ex técnico de Argentinos Juniors.



"Me voy con un orgullo tremendo por lo que hicieron los muchachos. Porque por merecimientos este equipo debería tener muchos más puntos", manifestó Heinze.



"Lo único que queda es disfrutar de este equipo día a día. Es un placer entrenarlos y mirarlos como progresan", cerró el entrenador.